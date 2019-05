«Fortsett med jobben du gjør. Bare fortsett!» skal pave Frans ha sagt da han møtte Greta Tunberg på Petersplassen i forrige måned. Det sier jeg også. Go Greta! Global oppvarming vil få alvorlige konsekvenser for de som er barn og unge i dag.

Matproduksjonen vil svikte. Havet vil stige. Dyrearter vil bli utryddet. Økosystemer vil kollapse. Folk vil bli drevet på flukt.

Generasjonene som rammes har all rett til å protestere mot politisk sendrektighet.

Vellykket demonstrasjon

Greta Tunberg er blitt et ikon i kampen for å begrense disse skadene, og har inspirert barn og unge over hele kloden til å engasjere seg. Hennes virkemiddel er skolestreik (blant annet, jeg kommer tilbake til det).

Derfor støttet jeg helhjertet skolestreiken 22. mars, da rundt 40.000 skoleelever i hele landet lot være å møte på skolen for å markere sin utålmodighet med politikerne. Bare på Eidsvolls plass foran Stortinget var det rundt 15.000 skoleelever som krevde politisk handling.

I morgen er det duket for ny skolestreik for klimaet. Men selv om jeg heier på både engasjementet og klimakampen, heier jeg ikke på skolestreik denne gangen.

Men klimakampen er jo så viktig!

Ja. Uomtvistelig. Men:

Skolen ødelegger ikke klimaet. Skolestreikene ødelegger for skolen.

Én dag går bra. Veldig bra, til og med. Da forrige streik ble arrangert for to måneder siden, kastet mange lærere seg rundt og brukte engasjementet til å lære barna om klimaendringer. Men et skoleår er bare 190 dager. Dersom elevene skal streike én dag annenhver måned, mister elevene seks skoledager i året. Det er mye undervisning. Så mye at det blir et problem å komme gjennom læreplanen.

Dessuten er klimaet ikke den eneste prisverdige saken en kan streike for. Bare de siste ukene har barn og unge skrevet engasjerte debattinnlegg på Aftenposten Si ;D med krav om politisk handling for å gi unge inpass i boligmarkedet, redusere offentlig pengebruk, sikre likestilling mellom kjønnene og tilby gratis tamponger til de som trenger det, bare for å nevne noe.

Det ville ikke vært unaturlig om skoleelever landet over samlet seg en gang annenhver måned for å gjøre det vanskeligere for politikerne å forholde seg likegyldig til hvert enkelt av disse kravene.

Da blir det ikke mye tid igjen til skole.

Men engasjementet er jo så viktig!

Helt klart.

«Vi trenger ungdommens engasjement. Det får foreldregenerasjonen til å ville gjøre mer. For det er vårt ansvar å bekjempe klimaendringene. Og vi er kanskje den siste generasjonen som kan gjøre noe med det», skrev statsminister Erna Solberg i Aftenposten noen dager etter den forrige skolestreiken.

Et godt argument for skolestreikene er at terskelen for å delta er lav, og at det kan vekke et engasjement hos flere enn de som vanligvis engasjerer seg. Likegyldighet er farlig, og samfunnsengasjement er viktig. Men:

Det er ikke slik at engasjement og undervisning/kunnskap er motpoler. Tvert imot.

Og heldigvis er fravær fra skolen heller ikke den eneste måten barn og unge kan engasjere seg på.

Meld dere inn!

Skolestreik gjorde Greta Thunberg til det unge klimaopprørets åndelige mor. Men heller ikke hun har skolestreik som eneste virkemiddel. Hun søker politisk innflytelse på flere måter, og lykkes med det. Hun har talt til FNs klimatoppmøte, EU-parlamentet og til britiske toppolitikere. Bidratt til å finansiere søksmålet Greenpeace og Natur og ungdom har gått til for å stanse norsk oljeutvinning i Arktis. Hun deltar i det offentlige ordskiftet og manøvrerer seg gjennom medielandskapet med så stor kløkt at hun nå pryder forsiden av Time magazine.

Da Greta Thunberg nylig mottok Fritt Ords pris, måtte hun dele den med Natur og Ungdom. Natur og Ungdom er riktignok engasjert i morgendagens skolestreik, men organisasjonen gjør også mye annet for å få politisk gjennomslag. Det samme gjør Fremtiden i våre hender, Greenpeace og ymse ungdomspartier.

En skolestreik for klimaet er bra. En skolestreik for klimaet i kombinasjon med engasjement på andre arenaer er enda bedre.

Så bli på skolen i morgen, dere, og bruk dagen på 1) å melde dere inn i en organisasjon, og 2) kreve mer og bedre undervisning om klimaendringene.

For kunnskap er makt. Og innflytelse. Verden trenger at dere får det.