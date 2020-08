Nye restriksjoner er gambling, men regjeringen har neppe noe valg

Kampen mot pandemien er også en illustrerende øvelse i forholdet mellom styrende og styrte.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Folk er forskjellige. Noen vegrer seg mot enhver restriksjon. Andre nærmest elsker reguleringer og vil heller ha et forbud for mye enn et for lite.