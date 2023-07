Skal hylles av Nato, men Zelenskyj er forbannet

To av toppmøtets hovedaktører, president Joe Biden og generalsekretær Jens Stoltenberg, tar snart imot en sint ukrainer. Vis mer

Nato vil ta imot Volodymyr Zelenskyj som en rockestjerne og helt. Men det holder ikke til å blidgjøre ham.

Vilnius.

Toppmøtebyen Vilnius er en av verdens mest Ukraina-vennlige byer. Ukrainske flagg er å se over alt, i kombinasjon med sterke hatytringer mot Russlands president. «Putin! De venter på deg i Haag» skriker et banner fra toppen av høyblokken der byadministrasjonen holder til. I rundkjøringer og trafikkmaskiner henger kjempeplakater med krav om at Ukraina må inn i Nato fort.