Drømmesituasjon varte bare drøyt et døgn

Ap-nestleder Jan Christian Vestre var glad for en måling i VG denne uken. Så kom en annen måling. Vis mer

ARENDAL (Aftenposten): Jan Christian Vestre trodde han øynet en opptur. Så kommer et nytt fall.

Publisert: 16.08.2023

I Arendal går partienes popcorn-maskiner og vaffeljern for fullt denne uken. Tiden går fort frem til valget. Allerede har nær 150.000 velgere avgitt forhåndsstemmer. Dem er det for sent å gi roser og drops.

Onsdag var næringsminister og Arbeiderparti-nestleder Jan Christian Vestre i særlig godt humør. VG hadde publisert en meningsmåling om kommunevalg. Pilen pekte opp for Ap, og – like viktig for Vestre – ned for Høyre.