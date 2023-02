En ikke så super helt

11.02.2023 09:11

Trond Giske er en av Arbeiderpartiets aller beste. Og samtidig den mest splittende.

Midt i all miseren finnes det et lyspunkt for Arbeiderpartiet. Ett lokallag har i løpet av et års tid fått over 3000 nye medlemmer. Bare dette laget alene sørget for at Ap samlet sett fikk medlemsvekst i 2022.

Men er det virkelig et lokallag? Eller er det utbryterrepublikken Nidaros?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn