Likestilling kan ikke reduseres til å være et spørsmål som forhandles om ved kjøkkenbordet hjemme.

«Hvorfor vil du egentlig ha en familie?», sa han, og la til: «Du har jo ikke tenkt å være der for den».

Hun som fikk høre det hadde sondert terrenget for karrièremuligheter med kjæresten sin. Henting og bringing av barn, foreldrepermisjon, bosted. Hun tok opp de praktiske sidene ved å leve sammen. Hva kunne de dele på og ikke? Svaret smalt hardt tilbake.

Etterpå satt vi der, hun, jeg og to andre venninner, rundt et kafébord. Jeg tok meg i å tenke at vi så ut som en scene fra TV-serien Sex og singelliv fra slutten på 90-tallet. Men holdningene vi diskuterte var noe vi trodde var enda eldre.

«Jeg har jo ikke tenkt å bli astronaut eller hjernekirurg eller noe, jeg bare ville at han skulle vite at jeg kommer til å jobbe mye, at vi må dele på oppgavene. Og så reagerer han sånn», sa hun. Vi andre prøvde å trøste: Han var ikke deg verdig. Ikke la ham holde deg tilbake. Han er fra en annen tid.

Men sannheten er: Han er fra vår tid.

Karrière eller ekteskap

Da Sylvi Listhaug (Frp) i mars sa at «Et av de viktigste valgene du tar om du ønsker karrière, er hvilken mann du gifter deg med», vakte det oppstandelse, kanskje særlig blant kvinner på venstresiden.

Men det er dessverre ingenting oppsiktsvekkende ved at ikke alle menn vil se sin partner gjøre større karrière, tjene mer penger eller få mer oppmerksomhet enn dem selv.

Dagens Næringsliv kunne i juni fortelle om en studie fra Sverige som viser at når kvinner får en forfremmelse, øker sannsynligheten for skilsmisse. Det samme er ikke tilfellet når menn får samme type forfremmelse.

De kunne også vise til en studie fra USA som tilsier at kvinnens avveiing mellom muligheter på arbeids- og ekteskapsmarkedet, gjør at kvinner gir slipp på muligheter for karrièreutvikling.

Eller som økonomen Gary Becker, som har regnet på økonomiske sannsynligheter ved ulike ekteskap, har sagt: «Jo flere muligheter kvinnen skaper for seg selv i arbeidsmarkedet, jo dårligere blir mulighetene i ekteskapsmarkedet.»

Politiske svar

Det er ikke alle livets problemer det finnes politiske svar til. Noe av ansvaret vil du alltid bære alene. Det er dét frihet er: Å kunne gjøre som man vil, og ta konsekvensen av det. Som å velge en tradisjonell mann som vil brumme misfornøyd hver gang du må jobbe overtid, men som forventer at du tar turnusarbeidet hans med et smil.

Hvis dette ikke er livet du vil ha – så kan du i et fritt samfunn som vårt også velge ham bort.

Samtidig skapes ingen valgalternativer i et vakuum, men i et samfunn. Og samfunn skapes av oss alle, ikke minst av våre politikere som former lovgivningen og prioriterer pengebruken.

Så antagelig var det provoserende ved utsagnet til Listhaug, ikke utsagnet i seg selv, men at det kom fra en politiker som vil individualisere løsningene på likestillingsutfordringene ved å få det til å handle om ekteskap og karrièreplaner.

Men lønnsforskjellene, ulikhetene i status på kvinnedominerte og mannsdominerte yrker, ulikheten i muligheter til å bli toppledere, handler ikke bare om individuelle valg. Det handler om sterke og usynlige samfunnsstrukturer, som gir kvinner færre valg og mindre albuerom enn menn.

Din plass

Et av de viktigste valgene du tar om du ønsker karrière, er at du selv krever din plass ved bordet. Men et like viktig valg er å sikre deg muligheten til faktisk å forme det livet du vil ha. Det handler ikke bare om din utdanning og dine valg, men om et samfunn med minst mulig forskjeller i muligheter mellom menn og kvinner, der din innsats verdsettes like mye som din sidemanns.

Likestilling kan ikke reduseres til å være et spørsmål som forhandles om ved kjøkkenbordet hjemme.

Er du kvinne i fruktbar alder, vil for eksempel enkelte sjefer tenke at du ikke er pålitelig arbeidskraft. Snart kommer det nok et barn, barn blir ofte syke, de må hentes og bringes, og de skal gå på fotballtrening.

Dagbladet kunne nylig fortelle om jusstudent Caroline Krohns møte med arbeidslivet. 27-åringen venter sitt tredje barn. «Ferdigutdannede kvinnelige jurister har opplevd at avtalte jobbintervjuer er blitt avlyst på bakgrunn av vedkommendes sivilstatus», sier Krohn i avisen.

Diskrimineres i arbeidslivet

Utsagnet bekreftes av Likestillings- og diskrimineringsombudets Graviditetsundersøkelse fra 2015. Over halvparten av alle norske kvinner har opplevd en eller annen form for diskriminering i arbeidslivet i forbindelse med graviditet. Hver tiende har fått uttalte negative reaksjoner fra sin leder på at de venter barn.

Dette går det an å gjøre noe med. Én ting er å ha ordentlige sanksjoner mot arbeidsplasser som diskriminerer, men i tillegg bør fedre og mødre ha likere rettigheter til å ta ut permisjon i forbindelse med fødsel. Erfaring viser at fedrenes andel av fødselspermisjonen da øker. Det er først og fremst bra for barnas tilknytning til far. Men i tillegg gjør det fedre og mødre mer jevnbyrdige i møte med arbeidslivet.

Dette handler blant annet om økt fedrekvote og tredelt foreldrepermisjon.

Den manglende respekten for kvinners rolle i lønnet arbeid, også i vårt samfunn, ser vi de små tegnene av på flere områder. Blant annet når det utlyses 18 prosents vikariater i hjemmesykepleien, en yrkesgruppe som domineres av kvinner. Har vi noen gang sett tilsvarende utlysninger blant industriarbeidende menn?

Derfor handler arbeidet om å hindre ufrivillig deltid og løfte statusen til kvinnedominerte yrker, også om å fremme kvinners muligheter til å få det livet og det arbeidslivet de vil ha.

Det samme livet

Slutten på historien denne teksten startet med, er at hun gikk fra ham. Hun lurer fortsatt på om hun var for egoistisk. Vi andre forsikrer henne om at det var hun ikke, hun bare ville ha det samme livet som ham.

