Konspirasjonsteorienes pris er mistillit | Espen Ottosen

Jeg vet at nettet vrimler av konspirasjonsteorier. Like fullt blir jeg iblant sjokkert når jeg møter påstander om at Holocaust ikke fant sted eller at 11. september var iscenesatt av amerikanske myndigheter.

Dessverre er det ikke alltid enkelt å avvise slike teorier. Mye av det jeg tror, skyldes jo min tillit til andre mennesker og institusjoner.

Selv om jeg vært i Auschwitz, har jeg for eksempel ikke dybdekunnskap om Holocaust.

Så hvordan respondere på følgende påstand: «Ingen kan bevise på noen troverdig måte at 5–6 millioner såkalte 'jøder' ble utryddet slik den offisielle løgnen går ut på»? Spørsmålet dukket opp på Facebook-siden til «politikeren» Hans Lysglimt Johansen som selv lefler med både konspirasjonsteorier og antisemittisme.

Krevende å sjekke

I boken KonspiraNorge går journalisten John Færseth gjennom aktuelle konspirasjonsteorier. Det er ubehagelig lesning. Påstander om at Jens Stoltenberg sto bak 22. juli, at CIA hindrer verden fra å få vite om UFO-er og at jødene egentlig styrer verden, fremmes hyppig.

De som går i dialog med konspirasjonsteoretikere sliter ofte tungt. De møtes av henvisninger til obskure nettsider og videoer (som kan se ganske seriøse ut) og av en grunnleggende skepsis til både meningsmotstandernes motiver og etablert kunnskap.

For mange av oss holder det ofte å finne ut hva som er etablert vitenskap. Men de dypt skeptiske, vil selv sjekke ting. Problemet er at en kjapp faktasjekk ofte er utilstrekkelig. Internett inneholder utrolig mye informasjon om at månelandingen ikke kan ha funnet sted. Å ettergå de ulike påstandene er krevende.

Stor evolusjonslæren svakt?

Selv har jeg møtt en del som påstår at evolusjonslæren egentlig står svakt. Jeg har prøvd å sjekke det ut – og har lest mye om temaet. Selv om et stort flertall av alle biologer slutter opp om evolusjonen, er det vanskelig å vurdere de enkelte argumentene. Derfor spiller magefølelsen en rolle: Fremstår den aktuelle forskeren seriøs?

Nå bør vi takle uenighet om mye i vårt samfunn. Men prisen vi betaler for at konspirasjonsteorier får fotfeste, er økt mistillit. Skråsikker tro på at myndighetene legger lokk på informasjon eller at forskere jukser eller ønsker å overse sannheten, er uheldig.

Evolusjonslæren

Akkurat her finner vi et viktig skille mellom en interessant minoritetsposisjon og en håpløs konspirasjonsteori. Det er ikke konspiratorisk å kritisere evolusjonslæren. Men jo mer argumentasjonen bygger på mistillit til institusjoner og forskere, jo mer konspiratorisk fremstår logikken.

Dessverre blir en slik mistillit styrket når forskere bruker evolusjonslæren til mer enn det er grunnlag for. For det er ingen saklig sammenheng mellom evolusjon og ateisme. Likevel er påstanden om at evolusjonslæren motbeviser Gud vanlig. En uheldig konsekvens er at noen kristne mister tillit til vitenskap og forskning. Det gir grunnlag for konspiratorisk tenkning.

