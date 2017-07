Tung dag for Merkel, men Putin og Trump fant tonen | Frank Rossavik

Solen skinte over Hamburg i går, men Angela Merkel ble stående i skyggen. G20-toppmøtet slutter først lørdag ettermiddag, men lover ikke godt for verten, Tysklands forbundskansler.

Harde kamper mellom politi og demonstranter skapte en høyst uønsket ramme.

Dessuten ble forhandlingene på et vis undergravd av at USAs president Trump og Russlands president Putin skulket deler av diskusjonen om klimapolitikk, Merkels hjertesak, for å møtes seg imellom.

All oppmerksomheten rundt de to og meldingene om gateslag må ha tappet Merkel for energi, men hun har også lørdagen på seg til å fremskaffe håndfaste resultater. Hun medga selv etter fredagens møter at mye gjenstår.

Møtet mellom Trump og Putin varte i over to timer, mye lengre enn hva som ble antydet på forhånd. Det er normalt et tegn på at de trivdes i hverandres selskap, eller i det minste fant det nyttig.

Konkrete resultater

De første briefingene etter møtet ga inntrykk av mer eller mindre konkrete resultater: USA og Russland skal sørge for en ny våpenhvile for en del av Syria. De skal ha et nærmere samarbeid for å løse konflikten i Ukraina og bekjempe cyberterrorisme.

De neste dagene vil gi et klarere bilde av hvordan Trump og Putin fant ut av det med hverandre, og hva de ble enige om. Mest interessant er det kanskje at USAs utenriksminister Rex Tillerson fredag kveld fortalte pressen at de to presidentene «hadde klart positiv kjemi».

Om dette er en god eller en dårlig nyhet for verden, kommer an på detaljene – og på vinkelen man ser det fra. Ikke alle vil like det hvis to menn som Putin og Trump blir godvenner.

BAKGRUNN: G20-møtet blottlegger en ny realitet: Verden mangler en sjef

Akutt trøbbel for Merkel

Merkel har mer akutte bekymringer: Sammenstøt mellom politi og demonstranter er intet nytt i forbindelse med toppmøter av denne typen, men nettopp derfor burde det tyske politiet hatt nok av materiale å bygge en god strategi på.

Riktig nok later det til å være et uvanlig stort antall aktivister med onde hensikter blant ellers fredelige demonstranter i Hamburg, men det er ingen tvil om at også politiets unødig aggressive opptreden har bidratt til borgerkrigslignende tilstander i deler av byen.

Så ille har det vært, at Merkel kan ta politisk skade av det, både hjemme og ute. Hun er tross alt den øverste ansvarlige også for toppmøtets sikkerhetsopplegg.

Vil glede autokratene

At et av verdens mest velordnede og ressurssterke demokratier ikke kan håndtere demonstranter på en smidig måte, sier sitt. Ikke minst vil autokrater som Putin og Recep Tayyip Erdogan, Tyrkias president, smile tilfreds. De blir jo stadig kritisert for unødig hard omgang med opposisjon.

Dessuten tyder foreløpig altså lite på at det kommer håndfaste politiske resultater fra toppmøtet. G20 er uansett ikke et organ for bindende beslutninger, men vert Merkel har hatt ambisjoner om at møtet skulle komme med tydelige signaler på flere politikkområder, blant dem klima.

USA viktigere enn Tyskland

Helst ville forbundskansleren ha samlet 19 av de 20 landene på toppmøtet til felles og forsterket klimainnsats, for slik å sette USA i skammekroken, etter at Trump trakk landet fra Paris-avtalen.

Merkel har så oppdaget at mange land ikke var villige til å sette forholdet til USA på spill med altfor tydelige markeringer.

Selv om Trump er Trump og Merkel er Merkel, er USA fortsatt mye viktigere enn Tyskland. Så er spørsmålet om den erfarne forbundskansleren likevel klarer å lirke på plass noe konkret til sluttdokumentet.