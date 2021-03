Eg fortset ikkje mitt nitriste liv for Erna. Eg gjer det for Charlott, Hedda, Lizz og Maria.

Når eg no skal fortsetje mitt smittevernforsvarlege og nitriste liv, gjer eg det ikkje for Erna eller Oslo.

Foto: Tegning av Inge Grødum

Anne Gunn Halvorsen Journalist og forfatter

Nå nettopp

«Gjer det for Oslo» står det på plakatar og utsende tekstmeldingar. Hald avstand, vask hendene, unngå dine venner og alle som du kjenner, gjer det for Oslo!

Me treng sterkare motivasjon enn det. Akkurat no er ikkje Oslo anna enn mi barndoms bygd, minus parkeringsplassar, pluss vinmonopol. Skal eg verkeleg bruke denne tvangspålagde påskeferien her i denne daude byen, og skal eg gjere det for Oslo?