Norge drives av illusjoner om makt

Nok en gang skal et lite land i nord ordne opp i Midtøsten.

Statsminister Erna Solberg deltar i et møte i FNs sikkerhetsråd i februar. Foto: Berit Roald

I New York står Norge på i FNs sikkerhetsråd for å lage en resolusjon alle vetomakter kan støtte. Målet er å få slutt på kampene mellom Israel og Hamas. I Israel står diplomaten Tor Wennesland, som FNs fredsutsending. Norge fortsetter å lede giverlandsgruppen for Palestina.

Antagelig fører intet av dette til fred, trolig ikke mindre ufred engang. Ikke denne gangen heller.