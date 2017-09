Sprekker i utstillingsvinduet Oslo | Andreas Slettholm

«For å vite hva som er galt i norsk skole, må vi hvileløst teste og sammenligne prestasjoner», sa Høyres partileder Jan Petersen i valgkampen for 20 år siden.

Så rart det enn kan høres ut, var slikt en kjettersk tanke den gang.

Måling og testing var et onde. Skolen tok steg i retning av både å bli karakterfri og eksamensfri. Men så snudde vinden.

Det såkalte PISA-sjokket i 2001 blir gjerne fremstilt som bruddet i norsk skoledebatt. Våre sjetteklassinger hadde middels eller under middels resultater sammenlignet med elever fra andre OECD-land. Det var ikke første gang norske elever var langt fra pallplass i internasjonale undersøkelser, men resultatene ble mer pedagogisk presentert med PISA-opplegget.

Plutselig var ikke den norske skolen lenger i verdensklasse. I stedet handlet det om at mange elever hverken kunne lese, skrive eller regne. Og dét uten at politikerne egentlig hadde fanget det opp.

Oslo viktig som utstillingsvindu

Høyre alene skal ikke ha æren, eller skylden, for at det ble mer testing og økt betoning av grunnleggende ferdigheter. Men partiet var en pådriver, og gjennom 18 års styre var hovedstaden særlig viktig som utstillingsvindu i kunnskapspolitikken.

Ambisjonen om at Oslo skulle ha landets beste skole innebar en mer systematisk kvalitetsutvikling, økt antall elevtimer, kartlegging av prestasjoner og målstyring av rektorene. Målbarhet ble viktigere. Den tidligere Ap-politikeren Astrid Søgnen var sentral som Oslos utdanningsdirektør, og ledet også utvalget som beredte grunnen for daværende utdanningsminister Kristin Clemets (H) kvalitetsreform.

Etter hvert ble det mulig å lettfattet sammenligne prestasjoner mellom Oslo og resten av landet, blant annet gjennom nasjonale prøver. Inntrykket i offentligheten var at Oslo gjorde det svært bra.

Hovedforklaringen var riktignok at Oslos elever jevnt over kommer fra høyere utdannede hjem enn andre fylker. Strengt tatt var prestasjonene på nasjonale prøver for eksempel i Sogn og Fjordane mer imponerende, ut fra elevbakgrunnen.

Men Oslo-skolen tilfredsstilte samtidens økende behov for å være et tydelig veivalg i skolepolitikken. Spesielt ettersom senere PISA-resultater viste en forverring av resultatene.

Fra ambisjon til sannhet

Massiv pengebruk, en offensiv skolebyråd og noe forskning underbygget fortellingen. Et sted på veien gikk det fra å være en ambisjon til en sannhet at Oslo-skolen var best.

Oslos nåværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) forsikret for eksempel at «Oslo-skolen fortsatt skal være best i landet om ti år». SV-politikere ga opp å bringe nyanser til torgs fordi de ikke så seg tjent med «å snakke Oslo-skolen ned».

Den alltid usikre forskningen

Man skulle tro det var en enkel sak å finne ut om Oslo-skolen i større grad enn resten av landet lykkes i å redusere sosiale forskjeller eller forhindre frafall.

Men skoleforskning er forbausende komplekse og usikre saker.

I sommer har sosiologiprofessor Marianne Nordli Hansen publisert et alvorlig slag mot Oslo-skolens rykte. Elevene fra lavere sosiale lag har ikke sterkere eksamensresultater i hovedstaden enn andre steder, og Oslo-skolen er ikke bedre til å utjevne sosiale forskjeller, er hennes konklusjon.

Frafallsutviklingen i Oslo er lite imponerende. Denne uken kom tall som viste at alle andre fylker har redusert frafallet mer enn hovedstaden.

På den andre side: SSBs rapport fra januar kan tyde på at Oslo har bedre skole enn andre byer, i hvert fall på småskoletrinnet. I en grundig NIFU-rapport fra 2011 heter det at «Oslo-skolen synes å lykkes bedre enn resten av landet i å kompensere for sosial bakgrunn».

I forrige uke, i Dagsavisen, melder imidlertid samme institutt at «det ikke er grunnlag for å hevde at Oslo løfter sine elever mest i landet eller mer enn andre fylker».

Når kunnskapsbildet er så vanskelig å forholde seg til og svarene så uklare, er det kanskje ikke rart at skolen blir så ideologistyrt.

Kanskje vinden vil snu

Så her er en kjettersk tanke for vår tid: Kanskje var troen på «hvileløs testing og sammenligning av prestasjoner» for stor.

Kanskje var det Sogn og Fjordane, heller enn Oslo, man skulle sett til. Forskningen derfra tyder på at lite målbare størrelser som elevenes store forventninger om mestring og dyrking av fellesskapsfølelse kan være med på å forklare de gode resultatene.

Funnene er usikre og utydelige, selvsagt, det er skoleforskning det er snakk om. Men det høres jo litt ut som skoleideologien fra 90-tallet.

Så hvem vet, vinden kan komme til å snu igjen. Kanskje politikere for eksempel vil børste støvet av ideer om eksamens- og karakterfri skole.

Det finnes i hvert fall mye forskning som tyder på at det er en god idé.