Kim vet hva han gjør, Trump gjør det neppe | Frank Rossavik

Donald Trumps administrasjon fremstiller Nord-Koreas 33-årige hersker som irrasjonell. For eksempel har Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster og FN-ambassadør Nikki Haley sagt det.

Sannheten er at Kim opptrer rasjonelt.

Det er verre med Trump. Før valget skulle han holde USA unna verdens konflikter, mens Sør-Korea fikk beskjed om å ta større ansvar for egen sikkerhet. Etter valget har presidenten involvert USA sterkere enn kanskje noen gang siden Korea-krigen på 1950-tallet, med alt fra militærøvelser til krigersk retorikk på Twitter.

Med sine erklæringer om at USA vurderer både det ene og det andre, skaper Trump inntrykk av at også et militært forkjøpsangrep mot Nord-Korea er en mulighet.

Hvis han tenker i slike baner, er det galskap. Om det noen gang har hatt noe for seg å angripe Nord-Korea for å slå ut landets atomvåpenprogram, er det i alle fall for sent nå. Landet besitter etter alt å dømme atomvåpen som kan rekke langt.

Uansett hvor godt gjennomført et angrep er, vil det være fare for at Kim-regimet rekker å fyre av raketter. Selv om det finnes rakettskjold, kan ingen vite sikkert hvor effektive de er.

Kim Jong-un er på sin side opptatt av å sikre sin egen makt og regimets overlevelse.

Trygger Kims makt

En slik hersker risikerer selvsagt ikke å bli avsatt i valg. Det nordkoreanske regimet er så undertrykkende at en revolusjon er bortimot utenkelig. Derimot kan Kim aldri være helt trygg på sitt maktapparat.

Kim har gjennomført utrenskninger for å sikre seg. Nå får han økt prestisje og autoritet ved å være lederen som endelig gjorde Nord-Korea til atomvåpenstat.

Atombombene sikrer dessuten regimets evne til å overleve trusler utenfra.

Nord-Korea er forhatt av så godt som alle. Kina er et unntak, men for Xi Jinping i Beijing er Kim Jong-un i Pyongyang en fetter han ikke kan slå hånden helt av, men vil ha minst mulig med å gjøre.

Kan ikke stole på Kina

Det finnes historiske bånd. Kina frykter også konsekvensen av en kollaps i Nord-Korea. Likevel er forholdet komplisert. Skulle USA angripe Nord-Korea, vil Kina protestere, men neppe komme til unnsetning.

Nordkoreanerne kan bare stole på seg selv, det vil si atomrakettene sine.

Sikkerhetspolitikk er enklere enn man iblant kan få inntrykk av. Det handler om ressurser og allianser.

Nord-Korea har ingen stormaktsbeskytter å lene seg på. Til gjengjeld er atomvåpen det beste en slik stat kan ha av ressurser. Som atommakt blir man i praksis urørbar.

Kim trenger mange

Nå som Kim – ifølge etterretningsrapporter – har klart å produsere funksjonelle, langtrekkende atomvåpen, vil han også ha interesse av å gjøre arsenalet stort og allsidig. Jo flere bomber, desto mer troverdig er trusselen. Jo flere leveringsmetoder (landjord, fly, ubåt), desto mer troverdig.

Hvis Nord-Korea først har atomvåpen, kan det også for omverdenen være bedre om landet har mange. Hvis arsenalet er lite, kan lederskapet ved trusler utenfra føle seg stresset til å bruke bombene før det er for sent. Er det stort, har Kim & Co. tid til å avvente.

Det er dette som er farlig ved situasjonen nå, mens arsenalet trolig fortsatt er lite. Trumps retorikk oppfattes selvsagt som truende. Hvis lederskapet der virkelig frykter et snarlig amerikansk angrep, skal det kanskje ikke mye til før det trykkes på gale knapper.

Intet logisk resonnement kan begrunne et nordkoreansk angrep på hverken USA eller andre. Regimet vet at det da vil gå under i et flammehav.

Er blitt atomvåpenmakt

Intet logisk resonnement kan heller begrunne et amerikansk førsteslag. Det måtte være om Trump tror Kims raketter er så få at de kan skytes ned av rakettskjold. Men han har yrkesmilitære i de tre viktigste postene rundt seg – sikkerhetsrådgiver, stabssjef og forsvarsminister – og vil ventelig få klar beskjed: Man tar ikke slike sjanser.

Hva er da løsningen? Den er å erkjenne at Nord-Korea er blitt en atomvåpenmakt. Sannsynligvis er landets nye status umulig å reversere. Kim Jong-un har lært av skjebnene til Saddam Hussein i Irak og Muammar al-Gadafi i Libya. Begge avviklet sine atomvåpenprogrammer, for senere å bli avsatt i krig.

Men det er mulig å få til avspenning. Til det trengs Kina i en aktiv rolle. Den inntar kineserne ikke på kommando fra USA, så også av den grunn bør Donald Trump finne annet å tvitre om.