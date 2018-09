I likhet med Eirik Jensen møter Gjermund Cappelen vel forberedt til sin frie forklaring her i rettssal 250 i Oslo tinghus.

Det virker rett og slett som om han føler seg hjemme i vitneboksen. Som en dreven advokat forteller han retten og juryen om forhold «vi vil komme tilbake til». Nærmest som et innledningsforedrag fra en av partene i saken.

– Statsadvokat Alfheim vil komme nærmere inn på dette i sin eksaminasjon av meg, sier han.

I andre tilfeller opplyser han hva enkeltpersoner skal forklare seg om som vitner sent på høsten en gang.

– Han står på vitnelisten, så dette får vi høre mer om, sier han til juryen.

Oslo tingrett dømte Eirik Jensen til 21 års fengsel. Her er fem grunner til at han ble dømt.

Pugget saksdokumenter.

Jo da, ingen skal si at Cappelen ikke har brukt tiden sin godt på cellen på Ila fengsel.

Han har pugget saksdokumenter og er detaljorientert om det som vil komme frem i retten utover høsten.

I tingretten ble Cappelen dømt til 15 års fengsel for innførsel av 16,7 tonn hasj og grov korrupsjon. Han har godtatt dommen, men har anket straffeutmålingen til lagmannsretten. Hasjbaronen vil ha større strafferabatt for å ha servert den korrupte politimannen Eirik Jensen på et sølvfat til Spesialenheten for politisaker.

I tingretten erkjente Cappelen straffskyld etter tiltalen. I dag er han enda rausere og sier at tiltalebeslutningen er et nøkternt dokument – han har smuglet betydelig mer hasj enn det som står i tiltalen. Og da snakker vi trolig om enda flere tonn.

Smuglingen var en livsstil.

Hasjsmugling var en livsstil for Gjermund Cappelen fra tidlig 1990-tall. Han var aldri blakk, kjørte dyre biler og nøt luksuslivet med kriminelle penger. Klokker og smykker i øverste prisklasse. Dyre ferier.

– Jeg hadde et helt vilt pengeforbruk; det er nesten til å spy av, sier han til juryen.

Rettens leder, lagdommer Kristel Heyerdahl, er nysgjerrig på hva han tjente på virksomheten.

– Du mener omsetningen? svarer Cappelen.

– Ja, og gjerne fortjenesten også, sier dommeren.

Cappelen anslår omsetningen til rundt en milliard, fortjenesten til nærmere 80 millioner kroner.

– Det var et ekstremt pengeforbruk. Helt sykt hvor mye penger jeg har brukt, sier han.

Det er ikke vanskelig å være enig med ham i det.

I dag er han blakk.

Gjermund Cappelen ble tatt på sengen. Selv om samboeren hans ikke ville si noe i retten.

Brukte narkotika selv.

Samtidig som han styrte en kriminell organisasjon med hard hånd, hadde Cappelen til tider selv et betydelig narkotikaproblem. Det begynte med hasj allerede i ungdomsskolealderen – senere også litt kokain ved festlige anledninger. I litt eldre alder kom heroinen tungt inn i bildet.

Cappelen møtte Eirik Jensen for første gang i 1993. Informanten og politibetjenten fikk et nært forhold – herom hersker det ingen tvil.

Politimannen får ros fra vitneboksen; han jobbet intenst for å få Cappelen ut av narkorusen. Kjørte ham til avvenning både her i landet og i Spania. Men noen sprekker ble det på hasjbaronen i løpet av årene.

Jensen skulle passe på ham.

Ifølge Cappelen har de to i alle disse årene hatt et nært kriminelt samarbeid. Jensen skulle passe på Cappelen så han ikke ble utsatt for spaning eller aksjoner fra politiets side. Det aller viktigste var at politimannen skulle sørge for at transportene fra utlandet ikke ble stanset ved grenseovergangene.

– En tidkrevende jobb for Eirik, sier han fra vitneboksen.

Halvannen meter unna sitter Eirik Jensen og rister uforstående på hodet.