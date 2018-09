«Selvros skal man lytte til. Den kommer fra hjertet».

Sitatet fra den tyske filosofen Arthur Schopenhauer renner meg i hu idet jeg hører opptakene av Gjermund Cappelens møte med to informantbehandlere på cellen i Ila fengsel.

I samtalene med de to politifolkene fra daværende Asker og Bærum politidistrikt er ikke Cappelen snau i sin omtale av seg selv.

– Dere kan ringe min kildefører i Oslo og spørre ham. Han vil si at jeg er Norges beste kilde noensinne. Helt utvilsomt, sier han i lydopptaket.

Kildeføreren er Eirik Jensen.

Et avgjørende spørsmål for lagretten: Hva visste Eirik Jensen om Gjermund Cappelens virksomhet?

Kilde i over 20 år

Cappelen fortsetter selvrosen:

– Jeg sitter på masse informasjon, og jeg har vært kilde i over 20 år fra før, for Oslo politikammer. Jeg har løst mange saker, blant annet flydroppsaken og jobbet i utlandet, Nederland, sammen med norsk politi, nederlandsk politi, spansk politi, dansk politi. Jeg har løst enormt med saker, hevder hasjbaronen i samtalene i Ila fengsel.

I retten har han vært mer beskjeden om sitt virke som politiinformant. Nå mener han at informasjonen i langt større grad gikk fra Eirik Jensen til ham, og ikke omvendt.

Morten Uglum

Lukkede dører

Da Cappelen onsdag formiddag skulle svare på spørsmål om informantvirksomheten, ba aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker prompte om lukkede dører, og fikk det.

Hun fortalte ikke i åpen rett hvorfor det var nødvendig å lukke dørene; hun henviste bare til en tidligere kjennelse som lagmannsretten har avsagt om lukket rett.

Kjennelsen omfatter blant annet at når Eirik Jensen eller Gjermund Cappelen skal forklare seg om Cappelens informantvirksomhet, foreligger det såpass stor fare for liv og helse at offentligheten må stenges ute.

Cappelen ville løslates for å lure Jensen i en felle og «få ham på bånd»

Fare for liv og helse

Uansett, det er ingen uenighet om at Cappelen i alle fall til en viss grad har vært en god kilde for Oslo-politiet. Det er opplysninger om denne virksomheten, resultater av den, navn og hendelser i denne forbindelse som kan føre til fare for liv og helse for enkeltpersoner. Også Cappelen selv, eller hans familie.

Dørene ble lukket også under tingrettens behandling av disse opplysningene. Det er imidlertid verd å merke seg at det i tingrettsdommen bemerkes at «intet av det som ble behandlet bak lukkede dører har hatt noen betydning for hverken skyld- eller straffespørsmålet for de to tiltalte».

Ti kvinner og menn skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig eller ikke. Vitneekspert mener juryen allerede har gjort seg opp en mening.

Ville innynde seg

Før dørene ble lukket sa Cappelen at han i Ila-samtalene forsøkte å innynde seg hos politifolkene.

Han var i en krevende situasjon, hevder han, og var i forhandlingsmodus, ville samarbeide med politiet for å avsløre Eirik Jensen, den korrupte politimannen.

Målet hans var å komme ut av varetekt og forhandle seg frem til en lav straffepåstand. Les: Betydelig strafferabatt.

– Det er sånn jeg alltid har operert. Jeg prøver å komme meg ut av situasjoner jeg har rotet meg opp i, sier han som svar på spørsmål fra aktor Kleppe.

Jeg er temmelig sikker på at dette er et spørsmål juryen vil diskutere: Anklager han Jensen for selv å slippe billigere unna?