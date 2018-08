Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister

Ah, detox. Kuren som skal fjerne giftstoffene i kroppen din.

Som skal gi overskudd, vektreduksjon, bedre hud, inspirasjon og motivasjon.

Det tiltrekker seg alt fra matprodusenter og helsekostbutikker med kundeteft til bloggere, forfattere og influensere med eller uten sponsorer.

Og omtrent alle er like nøye på å si at «det virker for meg».

Nær halvparten av nordmenn i voksen alder går på en eller annen form for diett, viste en undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov for Nestlés Matbarometer. Og akkurat nå er detox en av de populære.

Bare tull og bortkastede penger

I det anerkjente, internasjonale tidsskriftet The Lancet ble detox allerede i 2005 kalt for en vrangforestilling. Siden den tid er det blitt avkledd som ubrukelig, unyttig og useriøst. Men akkurat som gluten-hypen, lever det videre likevel.

Forfatterne bak den nye boken Bra mat. Hva forskningen forteller oss, sier det så enkelt som dette: Noen stoffer fjerner kroppen selv, andre blir værende i kroppen i årevis. Men detox-kurer er bare tull og bortkastede penger.

Eksperter vurderte detox slik, i en artikkel for Aftenposten 22. mai:

Det er et faktum at kroppen samler opp giftstoffer som kan være giftig og som kroppen må skille ut, men det hjelper ingen ting med en uke på juicing.

«Juice-fastekurer» er ikke årsaken, men kan bidra til å øke risikoen for å få spiseforstyrrelser, da man kan få et unaturlig forhold til mat.

Det siste er vel ikke akkurat noe vi trenger mer av. Et forstyrret forhold til mater ikke å anbefale. For å bruke reklamens språk: «Det funker ikke for meg.»

En dårlig og en god nyhet

Den dårlige nyheten: Du kan ikke kjøpe deg detox, hverken med bloggernes rabattkoder eller lifecoachenes velsignelse. Ingen nekter deg å bruke pengene dine på det, men du vil nok ikke få det som blir lovet på glanset papir.

Den gode nyheten: Mens du har lest denne artikkelen, har du detoxet. Flere ganger, faktisk!

Det finnes nemlig en detox, en som passer for både voksne og barn, til og med for babyer. Den er ekstremt avansert, men enkel i bruk, tilgjengelig og best av alt: 100 prosent naturlig.

Leveren din har renset blodet for giftige og skadelige stoffer. Noe er blitt fraktet videre til galleblæren eller nyrene. I nyrene blir giftstoffene sortert ut, og skyllet ut via urin. Avfallsprodukter fra galle passerer over i tarmen og forlater til slutt kroppen via avføringen. Gratulerer, gratis detox!

Avgiftningsapparatet ditt durer og går enten du sitter, står eller sover, spiser is eller drikker te. Takk evolusjon for dét.

