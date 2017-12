Deilig er jorden – her er bevisene

Julen er tid for ettertanke for alle oss som er glad i statistikk og samfunnsutvikling. I år går mine varmeste tanker til de ansatte ved den utømmelige kilden til visdom (og nå også popcornunderholdning): SSB.

På slutten av året er det deres tur til å skinne. Tiden kommet for å fortrenge alt det vonde og misbruke fakta til å slå fast hvor deilig jorden er her til lands.

Vi vasser i penger!

Det har sett mørkt ut for norsk økonomi i noen år, men nå peker gullpilene atter oppover. Ifølge SSB vil oljeinvesteringene øke med en femtedel de neste tre årene. Ledigheten vil synke fra en topp på 4,7 prosent i fjor til 3,7 prosent, og kjøpekraften vil bli bedre. Det blir fortsatt gratis å låne penger, og plutselig virker det likevel sannsynlig at ytterligere noen generasjoner nordmenn vil få oppleve velferdssamfunnet.

Det hjelper kanskje ingen ut av fattigdom, men noen blir i det minste rikere når handelsstanden enda en gang ligger an til julehandelrekord med et samlet forbruk på 55,6 milliarder kroner. Det kan bety at du vil få flere og dyrere gaver i kveld.

Hver og en av oss spiser og drikker for 4400 kroner i desember, og salget av vin og brennevin er 81 prosent høyere enn i de andre månedene i året. Skål for rikdom, rus, småkaker og flesk!

Vi blir sunnere og lever lenger

For å ta ulykker først: Antallet trafikkdrepte i Norge har gått jevnt og trutt nedover, og er nå på et historisk lavt nivå. Når det gjelder sykdom går utviklingen innen medisinsk teknologi raskt, og genteknologiforskere mener nå at de er i ferd med å ta knekken på nær sagt hva som helst, inkludert kreft.

Næringsmiddelprodusentene og dagligvarekjedene samarbeider med myndighetene om å redusere befolkningens konsum av de tre verstingene salt, fett og sukker. Til tross for Coops priskrig på smågodt er det gjennomsnittlige årlige konsumet av sukker redusert med 37 prosent siden sekelskiftet. I den samme perioden har grønnsakskonsumet økt med 27 prosent. Andelen dagligrøykere er redusert med to tredjedeler.

Nordmenns helsetilstand er nå generelt god sammenlignet med resten av OECD-landene, og er i ferd med å bli enda bedre. Den forventede levealderen stiger fortsatt. Kvinner lever fortsatt fire år lenger enn menn. Trøsten for oss menn kan være at det antakelig ikke er så moro å være ensom, gammel enke.

Integreringen går bra

Holdningene til innvandrere er blitt mer positive det siste året. Kriminaliteten blant innvandrere går nedover, og folk flest mener nå at innvandrere bidrar positivt til kultur og arbeidsliv. Barn av innvandrere er overrepresentert innen høyere utdanning, og deltar i og bidrar til samfunnet i langt større grad enn sine foreldre.

Iram Haq har lagd filmen Hva vil folk si?, og Amina Bile, Sofia Nesrine Srour og Nancy Herz har skrevet boken Skamløs. Både filmen og boken tar et oppgjør med æreskultur, sosial kontroll og undertrykkelse. Med det tar minoritetsdamene en tydelig posisjon i et mangfold av stemmer og meninger blant innvandrere og deres etterkommere som ingen turte å håpe på for bare noen få år siden.

Stadig bedre mennesker

#Metoo har vært på alles lepper denne høsten, med rystende historier fra mange bransjer og ditto forsøksvis selvransakende alfahanner helt opp i den politiske eliten. Forhåpentlig blir effekten varig, slik at det blir enkelt både å avvise og varsle, og vanskelig å være en mannegris – til applaus fra det overveldende flertallet menn som ikke er griser.

Selv ungdommen nå til dags er forbløffende bra folk. De er riktignok litt kjedeligere enn oss i foreldregenerasjonen, men utdanner seg til gjengjeld mer og er mindre involvert i rus og kriminalitet.

IS er lagt på is

Vi i pressen får ofte kritikk for ikke å skrive nok om ting som skjer langt unna, så jeg tar med et par gladsaker fra sydligere breddegrader. Terrororganisasjonen IS har hatt et dårlig år i 2017, og ligger nede med brukket rygg.

En annen gladsak fra Syden kommer fra de medisinske forskningslaboratoriene. Ifølge Verdens helseorganisasjon tar kolera inntil 140.000 liv i året. Nå er det utviklet en vaksine som er billig og effektiv nok til å redusere tallene dramatisk.

Litt mer kuriøst, men likevel trivelig: I Nepal er det endelig blitt forbudt å kaste ut kona når hun har mensen, en praksis som opp gjennom årene har ført til at en god del damer er blitt spist av ville dyr.

God jul!

Mer er det ikke plass til i årets julebrev, men kort oppsummert har vi altså hatt stor fremgang i året som gikk alle sammen.

Vaska er gølvet, sprø er svoren, deilig er jorden.

God jul.