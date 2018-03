En farlig søndag for EU | Frank Rossavik

En god side ved 2018, er at det ikke arrangeres mange viktige valg i Europa. Det er grenser for hvor mye som kan gå galt. Akkurat denne søndagen er likevel kinkig.

Resultatet av uravstemningen blant medlemmene i SPD om fortsatt storkoalisjon med Angela Merkels CDU/CSU blir kjent. Det antas at et flertall av sosialdemokratene stemmer ja, men et nei er mulig.

Ja-flertall vil være en slags god nyhet for Tyskland og Europa. Da ligger noen flere relativt stabile år med Merkel som kansler forut.

Problemet er at begge partiene ble svekket ved valget i fjor. SPD fortsatte med indre splittelse og enda mer ugreie.

Merkel kan forsvinne

Storkoalisjonen er upopulær. Mer av den kan lett forsterke de gamle folkepartienes krise.

Alternativet, et nei i SPD, kan lede til mindretallsregjering eller nyvalg. Det er også tenkbart at Merkel går.

Alt dette ser ut som dårlig nytt, men det hender jo at det kommer noe godt ut av kriser også.

Italienerne kan være i ferd med å gi makt til yrkeskomikeren Beppe Grillo eller en mer ufrivillig klovn, Silvio Berlusconi. Noen lufter også den litt fjerne tanken om en koalisjon mellom deres partier.

Populister leder på målinger

Grillos Femstjernebegelse (M5E) ligger an til å bli størst.

M5E er en del av den populistiske, EU-fiendtlige bølgen i Europa, dog definerer det seg ikke som høyreparti. Det er i utgangspunktet grønt.

M5E følger i alle fall oppskriften som har gitt suksess for mange høyrepopulister: Beppe Grillo kaller alle politiske konkurrenter for korrupte, enten de er det eller ikke.

Partiet dobbeltkommuniserer også over en lav sko. Nylig var Luigi Di Maio, den formelle lederen av partiet der grunnlegger Grillo bestemmer, i London for fremstille M5E som ansvarlig.

Uklart utfall

Di Maio kunne bl.a. fortelle at partiet ikke vil avskaffe euroen, slik motstanderne hevder. Han gikk ikke inn på at Grillo en rekke ganger har brølt at euroen er “en løkke rundt vår hals” i sine stadiontaler.

M5E har inntil nylig avvist å delta i samarbeid med andre partier. Partiet har nå myknet standpunktet litt, men det er fortsatt lite sannsynlig at det vil regjere.

Partiene er mange og meningsmålingene uklare, men i den grad det finnes en favoritt til å danne regjering, er det en blokk av høyrepartier, inkludert nyfascister, der Berlusconi igjen er sentral.

Tajani kan bli statsminister

Denne gangen kan 81-åringen, som fortsatt stiller med mørkfarget hår og kritthvite tenner, ikke bli statsminister selv, for han er straffedømt.

Berlusconi, konstant i søkelyset for korrupsjonsanklager, rare uttalelser og bunga bunga-fester, har utpekt Antonio Tajani, president for Europaparlamentet, som statsministerkandidat.

Med et løft inn mot valget kan høyrekoalisjonen få flertall også alene. Venstresiden og dens falmede stjerne, Matteo Renzi, virker sjanseløs, men storkoalisjon med Berlusconis blokk nevnes som en liten mulighet.