Ingen kan forvente å beholde jobben særlig lenge når man kaller sjefen åndssvak.

Så måtte han gå av, utenriksminister Rex Tillerson. Den tidligere administrerende direktøren for oljeselskapet Exxon Mobil har kanskje ikke vært blant de mest kontroversielle utnevnelsene, men noen overskrifter har han likevel skapt.

For et år siden sa han for eksempel til mediene at han ikke hadde lyst på jobben som utenriksminister og aldri ville ha søkt om den, men sa ja likevel fordi ektefellen hans hadde overtalt ham om at det var meningen at han skulle ta denne jobben. Det er litt av et utgangspunkt for å gå inn i en av verdens mektigste stillinger.

Enklere ble det heller ikke da det kom frem at Tillerson skal ha kalt president Donald Trump for «åndssvak». Utenriksministeren bekreftet aldri at han hadde ordlagt seg slik, men han dementerte det heller ikke.

Men Trump fikk revansj da han etter oppsigelsen omtalte Tillerson på samme vis som en syk hund som skal avlives: «Jeg tror Rex vil få det mye bedre nå».

Det stille diplomatiet mot solospill

Et større problem enn dårlig personkjemi er de reelle utenrikspolitiske uenighetene som har preget forholdet mellom Tillerson og Trump. Ikke bare sto de to langt fra hverandre i sentrale spørsmål som atomavtalen med Iran, men også i diplomatisk fremgangsmåte.

Det tydeligste eksempelet er i forholdet mellom USA og Nord-Korea. Da Tillerson forsøkte seg på dialog med Nord-Korea, ble han regelrett overkjørt av sin egen sjef. Spar på kreftene, oppfordret Trump, og med det latterliggjorde han utenriksministerens relativt tradisjonelle og nøkterne diplomatiske tilnærming til regimet på Koreahalvøya.

Trump avtalte trolig Korea-samtaler på egen hånd

Da utenriksministeren var på reise i Etiopia i forrige uke, ble det kjent at presidenten hadde gjort en helomvending. Plutselig hadde Trump takket ja til å møte den nordkoreanske lederen Kim Jong-un, en beslutning han etter alle solemerker tok på egen hånd – uten å snakke med Tillerson først.

Det kan umulig ha vært enkelt for Tillerson å godta å bli herset med og undergravet av sin egen sjef slik han er blitt, men han skal likevel ha vært innstilt på å stå i jobben. Beslutningen om å si ham opp, skal ha kommet som lyn fra klar himmel.

Avsluttet med klar tale om Russland

Det er lett å tolke den siste offentlige uttalelsen hans som et siste stikk: Dagen før oppsigelsen uttalte Tillerson til pressen at det «helt klart» var russerne som sto bak giftdrapet i England.

Hvorvidt arvtageren, Trump-lojale Mike Pompeo, vil ha bedre utsikter til å gjøre jobben sin uten å bli overkjørt av en impulsiv president som foretrekker soloshow, vil tiden vise.

Sjansene er uansett gode for at Trump har rett i at Tillerson vil få det mye bedre nå.