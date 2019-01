Aktorene Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten har lagt bort silkehanskene i sin omtale av den tidligere politimannen Eirik Jensen. De går rett i strupen på ham.

I prosedyren tar de to aktorene for seg Jensens forklaringer til politiet og her i lagmannsretten. Konklusjonen deres er skremmende for Jensen.

Oppkonstruert forklaring

De mener at juryen ikke kan legge vekt på det Jensen sier. Hans forklaring står ikke til troende på viktige punkter. At han har endret forklaring flere ganger, styrker heller ikke troverdigheten hans. Forklaringen virker konstruert.

For at Jensen kan dømmes for medvirkning til Gjermund Cappelens mangeårige innførsel av hasj, må aktoratet overbevise juryen om at Jensen kjente til Cappelens virksomhet.

Vellykket forretningsmann?

I retten har Jensen gang etter gang stått fast på at han ikke visste at Cappelen smuglet hasj. Han trodde at Cappelen var en vellykket forretningsmann med kontor i det gamle kontrolltårnet på Fornebu. Jensen sier han hadde nær kontakt med ham fordi han var en viktig politiinformant.

Gjermund Cappelen er dømt for å ha smuglet adskillige tonn hasj til landet fra 1993 og frem til han ble pågrepet i desember 2013.

– Det er helt utenkelig at han ikke skal ha kjent til at Cappelen smuglet hasj, mener aktor Kleppe. Men han er nødt til å hevde dette, for det er en forutsetning for at han kan frifinnes at han ikke kjente til hasjsmuglingen.

Nærmest en dekkhistorie

Kleppe ser ikke bort fra at Cappelen fra tid til annen kan ha gitt Jensen informasjon om det kriminelle miljøet i og rundt hovedstaden. Samtidig innrømmer Jensen at han brøt informantinstruksen i sitt forhold til Cappelen.

Så smeller aktor til igjen: Hun mener at Jensens kontakt med Cappelen som informant nærmest er en dekkhistorie for å fortsette hasjsamarbeidet med ham.

SMS-ene er sentrale

Aktor Presthus mener at innholdet i de mange tekstmeldingene mellom de to tiltalte er de mest sentrale bevisene mot Jensen – sentrale bevis for at han bisto Cappelen ved å gi opplysninger som kunne redusere risikoen ved hver enkelt innførsel. Dette gjelder blant annet informasjon om politiets arbeids- og ressurssituasjon på de ulike tidspunkter.

Gjennom måneder her i ankesaken har vi hørt om det såkalte blomsterspråket som ble benyttet i tekstmeldingene: «Stille». «Stille og sol». «Feriemodus over hele linja». «Kontoret er tynt bemannet».

Presthus mener at meldinger av denne type er sendt på tidspunkt som stemmer med Cappelens forklaringer om når han ventet nye innførsler av hasj fra utlandet.

– Jensens forklaringer kan derimot ikke bekreftes av objektive opplysninger, mener Presthus.

Korrupsjonsanklagene

Oppussingen av badet på Århus gård er helt sentral i korrupsjonsanklagene mot Jensen.

Gjermund Cappelen har hele tiden hevdet at han betalte for badet, noe Jensen like lenge har avvist. Badet var en takk for lang og tro tjeneste, skal vi tro hasjsmugleren.

Samtidig er det på det rene at Jensen flere ganger har endret forklaring om omstendighetene rundt en faktura på 120.000 kroner.

Fakturaen er fiktiv og skrevet av Cappelen, ifølge Cappelen selv. Da Jensen fikk vite at Spesialenheten hadde funnet Cappelens fingeravtrykk på fakturaen, endret han forklaring.

– Spesialenheten tror ikke på Jensens forklaring om oppussingen av badet. Det kan ikke være tvil om at Cappelen betalte, konkluderer Presthus.

En annen historie

Aktoratets prosedyre fortsetter frem til lunsj onsdag. Deretter er det forsvarernes tur.

Da får vi garantert høre en helt annen historie.