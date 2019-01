Det er ikke gitt at politiet og pressens taushet i denne saken var riktig

Dersom politiets teori er riktig, må vi anta at det står profesjonelle krefter bak. Krefter som som har ressurser, kynisme og vilje til å gjennomføre sterkt samfunnsnedbrytende virksomhet.

Aftenposten har kjent til forsvinningen i lengre tid uten å omtale saken. I en innledende fase av vårt arbeid tok politiet kontakt og anmodet redaksjonen om å ikke omtale saken. Angivelig kunne liv og helse stå på spill om saken ble kjent. Vi valgte å etterkomme politiets anmodning. Både politiets anmodning, og Aftenpostens beslutning om å tie, har problematiske sider og bør føre til debatt.

Langt mellom livvakter

Minst tre vektige argumenter taler for at mediene og politiet burde informert langt tidligere.

En viktig hypotese i denne saken er at kidnapperne kartla flere mulige rike ofre, og at de slo til der det var lettest å gjennomføre. Dette er informasjon flere burde kjent til, slik at de kunne beskytte seg og familien.

Først onsdag, 71 dager etter at Falkevik Hagen forsvant, fikk offentligheten vite om saken. Samtidig ble politiet over hele landet varslet om risiko for at andre rike familier kan bli offer for tilsvarende kriminalitet.

Politiet har frigitt flere bilder av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) i håp om å få inn tips i saken.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt fortalte på onsdagens pressekonferanse at hvis man ser utover Norges grenser, så ser vi at det har vært flere tilfeller av lignende karakter.

Mens rike mennesker i andre land er vant til å måtte beskytte seg, er en viktig kvalitet ved det norske samfunnet at vi har tillit til hverandre og kan ferdes trygt. På NHOs årskonferanse i Oslo spektrum kunne hvem som helst med selvsyn se at selv toppledere for landets aller største selskaper kom til fots eller med trikk. Det er langt mellom livvakter og limousiner i Norge. Slik bør det være, men hver enkelt bør også få vite når det er fare på ferde, slik at det er mulig å ta fornuftige forholdsregler.

Hva husker du?

Den andre vektige grunnen for tidlig informasjon i denne type saker er å aktivere offentligheten til å komme med tips og observasjoner. Det er snarere regelen enn unntaket at små og store bidrag fra offentligheten er med å løse de alvorligste kriminalsakene. Noen har sett noe som viser seg å være en avgjørende i oppklaringen. Nå ti uker senere er det en fare for at de fleste slike spor er «kalde».

Prøv selv. Hvilke detaljer husker du fra 31. oktober 2018? Politiet erkjenner at dette kan være et problem og sier det er en fare for at spor er forringet eller blitt borte.

Hans O. Torgersen

Det siste tungtveiende argumentet for tidlig offentlighet om saken handler om pressens mulighet til å ha et kritisk søkelys på politiets etterforskning. Slikt søkelys er ikke behagelig for politiet, men det er pressens jobb, og det er en nødvendig jobb.

Politiet er gitt utvidet makt til å oppklare og avverge kriminalitet. Det er en selvfølge at denne ettergås løpende. Kun slik kan vi over tid være sikre på at vi har et politi som holder tritt med de utfordringene det står overfor.

Vanskelige dilemmaer

Politiet har åpenbart stått i vanskelige dilemmaer i etterforskningen av denne saken, der det aller viktigste selvsagt er å få Anne-Elisabeth Falkevik Hagen trygt hjem.

Aftenposten valgte å etterkomme politiets anmodning om ikke å omtale saken og å holde avstand til etterforskningen. Det var en relativt enkel avgjørelse. Vi må stole på at politiet har hatt gode og konkrete grunner. Når tiden er riktig, påhviler det justismyndighetene et stort ansvar å vise åpenhet rundt hvilke opplysninger anmodningen var bygd på. Det er ikke gitt at den var riktig.