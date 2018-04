Arbeiderpartiets kriser har gått over før, men et blikk på verden rundt viser at slike partier nå like gjerne kan parkere på lave nivåer eller falle sammen.

Sosialdemokratene sliter med det kjente dilemmaet: Mobilisere kjernevelgere med røde prinsipper og visjoner eller friste flytvelgere med pragmatisk sentrumspolitikk?