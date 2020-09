Kanskje det mest fornuftigste som ble sagt på rettsdag 13 her i sal 250

Men det får ingen betydning for skyldspørsmålet.

Inge D. Hanssen (rettskommentator)

7 minutter siden

Det hender ikke så sjelden at forhold som ligger langt utenfor tiltalebeslutningen får oppmerksomhet i straffesaker. Noen ganger fører det også til bred omtale i pressen og sosiale medier.

Nettopp det skjedde i forbindelse med tirsdagens rettsmøte i saken mot Laila Bertheussen. Under forhandlingene her i rettssal 250 kom det frem at hun i sommer skulle ha brutt karantenebestemmelsene ved flere harryturer til Sverige og en ferietur til Alicante i Spania.