Synlige våpen skaper en følelse av uhygge. Det må vi lære oss å leve med.

Det europeiske terrorbildet kaster skygger over oss. I tre uker fremover skal norsk politi bære våpen. Vi kan like godt venne oss til det, for det blir ikke siste gang.

Det norske svaret akkurat nå er synlig bevæpning av politiet, skriver Harald Stanghelle. Bildet er tatt i en annen anledning. Erlend Aas/NTB

Nå nettopp

Det er noe lett motstridende i torsdagens budskap fra politidirektør Benedicte Bjørnland.

Først understrekes at det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge. Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselnivå er da heller ikke hevet. Så slår politidirektøren fast at situasjonen i Europa likevel påvirker oss her hjemme.