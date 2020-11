Nå får du VG-sport i Aftenposten

Vi styrker tilbudet til leserne ytterligere med god journalistikk fra VG.

VG og Aftenposten er eid av Schibsted. Det er redaktørene i avisene som beslutter hvilke områder vi skal samarbeide om. Foto: Berit Roald

1. nov. 2020 15:11 Sist oppdatert 10 minutter siden

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Mens du sov, flyttet Aksel Lund Svindal grensen for hva som er mulig for en nordmann». Slik satte Aftenposten ord på gleden over OL-gullet i utfor i 2018 i Pyeongchang.

Journalistikk om sport er å forklare fantastiske prestasjoner. De siste årene har den også blitt kritisk, nærgående og avslørende. VGs gransking av idrettsforbundets reiseregninger er et eksempel på det.

Aftenpostens tilbud til lesere som er interessert i sport består i dag av journalistikk vi lager selv. I tillegg har vi en avtale med Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Fædrelandsvennen og flere kystaviser.

Aftenposten bestemmer hvilke av disse sakene leserne våre får tilgang til.

VG leverer sport til Aftenposten

Fra 1. november blir tilbudet utvidet ytterligere med VG.

VGs sportsjournalistikk er landets aller beste. De som vil ha siste nytt, følger VG. I tillegg har VG tjenester som Sportsdøgnet direkte, VG Live, VG vintersport og løpende dekning av mesterskap i form av tekst, bilder og video. Alt dette blir nå tilgjengelig for våre lesere, på Aftenposten.no og i Aftenpostens papiravis.

Noen lesere lurer sikkert på om det betyr at vi ikke selv skal lage journalistikk om sport. Det skal vi. Leserne våre vil ha forklaringer, dypere innsikt og møte menneskene bak prestasjonene.

Vi kan bruke mer krefter på det nå.

Ny sportskommentator

Vi styrker også dekningen vår ved å ansette en ny sportskommentator som kan analysere og forklare de viktigste nyhetshendelsene på sport. Det kan være store prestasjoner i et mesterskap, en dopingsak, idrettspolitikk eller utstyrspress i barneidretten

Det går an å argumentere for at mediemangfoldet blir svekket når VGs journalistikk kommer på trykk i Aftenposten. Det er jo til en viss grad riktig. Men i dette tilfellet får Aftenposten større muligheter til å lage god og grundig forklarende journalistikk.

Kan det bli for mye?

Vi har abonnenter som leser både VG og Aftenposten. De kan risikere å treffe på samme sak to ganger og kanskje irritere seg over det. Vi har også abonnenter som ikke holder sport særlig høyt og som kanskje frykter at det blir for mye av det i Aftenposten nå. Vår jobb er å sikre en god miks av innhold.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger.