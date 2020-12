Rødt er blitt et solid støttehjul for Raymond Johansen

Kan det være at også de som stemmer på et kommunistisk fløyparti har sansen for halvgode kompromisser?

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) får støtte fra Rødt i år igjen. Signe Dons

7. des. 2020 19:14 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble budsjettenighet i Oslo i år igjen, gitt. Har Rødt solgt seg for billig? Eller har byrådet gitt for mye?

Fra Høyre-hold vil svaret sikkert være det siste. Tross alt presser de byrådet til å øke Oslo kommunes gjeld med nesten 300 millioner. Og det i et budsjett som allerede har fått kritikk for å være for romslig.