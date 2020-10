Tenk å gjøre det dårlig på skolen i livsmestring

12. okt. 2020 09:42 Sist oppdatert 6 minutter siden

Hadde man ikke visst bedre, kunne man tro at innføringen av «Folkehelse og livsmestring» som tverrfaglig tema i skolen, er et produkt av den gnagende tanken på at noen må gjøre noe.

For den tanken melder seg unektelig når man ser på utviklingen av psykiske plager blant unge i dag. De sliter med depresjon, angst, selvskading og spiseforstyrrelser. Samtidig som barna har fått smarttelefoner, har de fått søvnvansker og psykiske problemer på kjøpet.