Hun har god grunn til å være sint

Marie Sneve Martinussen overtar som leder i Rødt på som konsekvens av en forbrytelse på Gardermoen.

De jobbet tett i 11 år, og så svek han henne.

Bjørnar Moxnes har mye av æren for at Rødt ved stortingsvalget i 2021 fikk et realt gjennombrudd. Men han har ikke æren alene.

Noe av suksessen handler om at partiet bygget opp et lag med flere profiler. Det var ikke bare «Moxnes-partiet». Ved valget for snart to år siden hadde Rødt også blant andre Sofie Marhaug på topp i Hordaland og Mímir Kristjánsson i Rogaland.