Best når det brenner

22 minutter siden

Et ombygd SAS-fly frakter to ganger i uken sårede ukrainere til ulike europeiske land.

Norge har et meget godt byråkrati. I fredstid.

Da krigen brøt ut i februar, ble det raskt klart at Norge skulle hjelpe. Men med hva? Over natten brøt Norge et 60 år gammelt prinsipp om ikke å sende våpen til en militær konflikt. Handlekraft, kan man kalle slikt.

Men Ukraina hadde bruk for mye mer enn våpen. Medisiner. Mat. Plasthansker og skalpeller. Feltsenger. Ambulanser. Hjelp og støtte til minerydding. Behov for transport og evakuering.