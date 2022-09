Jeg flyttet fra Oslo Øst til studier i Bergen. Det var et kultursjokk.

I Bergen har jeg kontinuerlig søkt etter mangfoldet som jeg forlot hjemme på Holmlia, skriver Sarah Zahid. Bildet viser Bryggen i Bergen.

Det er krevende å være den eneste minoriteten i rommet.

Mange norske studenter flytter ut for å studere. Å flytte hjemmefra kan føles befriende, men det kan også by på en rekke utfordringer. Spesielt gjelder dette for studenter som flytter til byer med andre kulturelle normer og holdninger enn det de er vant til.

Som student med minoritetsbakgrunn opplevde jeg det som et kultursjokk å flytte fra Oslos østkant til Bergen sentrum. I dag finnes det ingen undersøkelser som tar for seg forskjeller i trivsel mellom studenter med minoritetsbakgrunn og majoritetsbakgrunn.