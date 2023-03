ChatGPT versus Julia Roberts

19.03.2023 21:00

Robotens analyse av romantiske komedier var oppskakende lesning. For første gang i livet følte jeg meg passé.

I en verden hvor invasjonskrig, atomtrussel og autoritære regimer er tilbake på moten, er det nærliggende å synke ned i nostalgien og drømme seg tilbake til det optimistiske 90-tallet.

Jeg har selv ved flere anledninger satt min lengsel tilbake i tid inn i en form for geopolitisk kontekst og tenkt at den er godt begrunnet. Men over tid har jeg innsett at det ikke bare er glasnost (åpenhet) og troen på historiens naturlige sluttpunkt som har forsvunnet for meg på veien. Det er noe mer.