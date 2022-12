Savner du å kunne se hva naboen tjener?

Andreas Slettholm Kommentator

Før 2001 kunne man møte direkte på de lokale ligningskontorene for å lese skattelistene. I 1999 rapporterte Aftenpostens fotograf laber interesse på ligningskontoret på Tøyen.

Dagen i dag pleide å være kikkernes høydepunkt. Rødt vil at du igjen skal kunne snoke fritt i skattelistene.

Da internett fortsatt var nytt og spennende, altså for litt over ti år siden, var skattelistene en festdag for de nysgjerrige.

Mediene lagde ikke bare saker over hvem som tjente mest – og minst. En del la også ut listene åpent på sine nettsider.