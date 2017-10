Denne ukens masseskyting i Las Vegas har blåst nytt liv i en to år gammel sak her i Aftenposten, der Finn Skårderud i samtale med den amerikanske kjønnsforskeren Michael Kimmel konkluderer med at sinte, hvite menn er i en særstilling når det gjelder massedrap i USA.

Bakgrunnen for saken den gang var massedrapet i South Carolina der 21 år gamle Dylann Roof gikk inn i en kirke og skjøt og drepte ni mennesker. Hendelsen var, skal man tro artikkelen, karakteristisk: Hvite menn har mistet sin privilegerte stilling i det amerikanske samfunnet, og konsekvensen er et raseri som gir seg uttrykk i form av vold. Slik er gjennomgangstemaet i samtalen mellom Skårderud og Kimmel.

«Noen er ekstra rasende. De melder seg inn i hvite hatgrupper eller pistolklubber. Og noen skyter. Noen skyter seg selv. Fire ganger flere amerikanske menn enn kvinner begår selvmord. Vi har skolemassakrene, som er selvmord iscenesatt som massemord», sier Kimmel.

Argumentet er like tynnslitt som det er usant: Hvite menn, i fremstillingen til Skårderud og Kimmel, er sintere og farligere enn andre. Hvite menns raseri gir seg utslag i massedrap. «Hadde et slikt raseri vært uttrykt av eksempelvis svarte menn eller asiatiske kvinner, så hadde det blitt heftig debattert», skriver Skårderud.

Der tar han beviselig feil.

De som dreper mest

Tidsskriftet Mother Jones har kartlagt hvem som står bak masseskytingene i USA fra 1982 til i dag. Masseskyting er her definert som en skyteepisode på et offentlig sted der minst tre personer er blitt drept, foruten gjerningspersonen.

Ser man nærmere på tallene, står hvite menn bak 64 prosent av skyteepisodene. Ettersom hvite utgjør 63 prosent av den amerikanske befolkningen ifølge den seneste folketellingen, kan man altså konkludere med at de er nokså gjennomsnittlig tilbøyelige til å begå masseskyting. Egentlig er de underrepresentert i statistikken over slike masseskytinger, ettersom andelen hvite var høyere i 1982 enn den er nå. Afroamerikanere står bak nesten 16 prosent av skyteepisodene, men utgjør bare 13 prosent av befolkningen. De er altså noe overrepresentert i statistikken.

Vesentlig mer overrepresentert er asiater, som står bak 9 prosent av masseskytingene, enda de bare utgjør 5 prosent av befolkningen. Asiater er altså om lag dobbelt så tilbøyelig til å begå massedrap som hvite. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg sier at det likevel ikke ville falle noen inn – kanskje særlig ikke en kjønnsforsker fra New York – å antyde at «sinte, brune menn» er spesielt voldstilbøyelige sammenlignet med andre grupper.

Å generalisere over en hel gruppe med utgangspunkt i kjønn og etnisitet er sjelden en god idé. Unntaket er tydeligvis når hudfargen er hvit og kjønnet er mann.

Hillbillyens sørgesang

De sinte hvite mennene er ikke bare farlige, skal man tro Skårderud og Kimmel – de er dumme også. De stemmer på populister som gjør den allerede dårlige økonomien deres enda verre: «Disse mennene kunne gått til venstre og arbeidet seriøst med likeverd. I stedet går de til høyre og støtter den økonomien som har undergravd dem. De er reaksjonære i betydning nostalgikere», sier Kimmel.

I fjor skrev forfatteren J.D. Vance boken Hillbillyens sørgesang, en bok som lå på bestselgerlisten til New York Times både i 2016 og i 2017. Der beskriver han et miljø som sjelden blir omtalt med mye sympati: det fattige, hvite arbeiderklassesamfunnet i USA.

I et intervju med tidsskriftet The American Conservative sa Vance at den nedlatende holdningen den hvite arbeiderklassen møter, forklarer mye av Donald Trumps popularitet. Da Hillary Clinton uanfektet snakket om å gjøre kullarbeidere arbeidsledige, ga hun uttrykk for en elitistisk forakt for dem, sa Vance.

De fattige hvite er den eneste gruppen som eliten ikke trenger å skamme seg for å se ned på, påpekte Vance. Det har han rett i. Ingen velutdannet og fornuftig person ville finne på å være nedlatende overfor en gruppe med utgangspunkt i hudfarge, kjønn og inntekt, for ikke å snakke om å peke dem ut som spesielt voldstilbøyelige.

Skal man først generalisere om denne gruppen, får man i det minste sørge for å holde seg til fakta: Hvite menn begår ikke flere masseskytinger enn andre grupper. Trolig er det generelt en god idé å slutte å generalisere over grupper med utgangspunkt i hudfarge og kjønn.