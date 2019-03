Man kan si at ytringsfriheten har to hovedfunksjoner: Den er til for de redde, de misfornøyde, de som mener noe annet enn makthaverne og flertallet. Ytringsfriheten er også en forutsetning for demokrati. Først når alle kan komme til orde og alle ideer kan diskuteres åpent, oppstår grunnlaget for frie valg.

Erna Solberg har egentlig aldri trengt ytringsfrihet. Hun har makt og lett adgang til alle kanaler uansett. Bortsett fra i et par diskusjoner om abort har hun – så langt jeg husker – aldri ment noe kontroversielt heller.