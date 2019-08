– Ideen om Europa er i krise, sa den danske forfatteren Carsten Jensen på et møte foran Nidarosdomen under Olavsfest 2019 i Trondheim tirsdag.

Han pekte på inhuman flyktningpolitikk, finanskrisen i 2008, nedbygging av velferdsstaten, høyreekstremisme og høyrepopulisme.

Jensen la til at en av de grunnleggende verdiene i Europa er hentet fra jødedommen og 2. mosebok: «Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.»

Også andre mener at ideen om Europa er i krise. De vil være like opptatt av den kristne arven, men neppe akkurat dette sitatet fra Det gamle testamente.

For dem er muslimske innvandrere trusselen mot Europas kristne arv, mens flyktningpolitikken slett ikke er for streng.

Man kan trygt si at akkurat dette er et av samtidens store spørsmål, koblet til daglige nyhetssaker.

Rekken av bombeangrep og andre dramatiske hendelser i Sverige viser hva en for liberal asylpolitikk og svak integreringspolitikk kan føre til.

Saken om Gülizar Tasdemir viser hva som kan skje om politikken blir for streng. Kurderen ble ikke trodd på at hun hadde vært aktiv i PKK, som av tyrkiske myndigheter ses på som en terrororganisasjon – og sendt ut av Norge. Nå har UDI innsett sin feil og innvilget flyktningstatus, men for sent. Tasdemir sitter i fengsel i Tyrkia.

Trengs ny idé

Den dype uenigheten polariserer politikken. Den skaper alle typer engasjement blant folk – fra den helt legitime til vold.

Slik kan det ikke fortsette. Uansett hvilken idé om Europa som er i krise, trengs minst én ny idé om hvordan europeerne kan komme videre.

Tysklands president fra 2012 til 2017, Joachim Gauck, partiløs teolog og tidligere regimekritiker i det kommunistiske Øst-Tyskland, prøver. I et langt intervju med Der Spiegel (25/2019) tar han til orde for å vise både modigere toleranse og modigere intoleranse.

Det ser gåtefullt ut, men Gauck er opptatt av å skille konstruktivt mellom moderate og ytterliggående.

Mer og mindre toleranse

79-åringen vil ha mer toleranse for dem han kaller «tungt konservative», de som er kritiske til både stor innvandring og andre utslag av modernitet og globalisering, men som bekjenner seg til pluralistisk demokrati, som tar avstand fra rasisme og diskriminering og har klar front mot voldsbruk.

På den annen side vil Gauck ha mindre toleranse for dem som overskrider de nevnte grensene, også med flittigere bruk av politi og rettsvesen.

Gauck er ikke den første som har kommet på at det ikke er så smart å rubrisere enhver innvandringskritiker som «rasist», men den erklærte liberaleren er mer konkret. Ett eksempel: «Jeg frykter at vi bare må akseptere at det alltid vil finnes mennesker som ser på sikkerhet og konformitet som viktigere enn frihet.»

Vil inkludere autoritære

En del europeere mener til og med at en homogen befolkning som innordner seg regler og normer, er en forutsetning for sikkerhet. Det ligger til grunn for at de ønsker minst mulig innvandring fra andre kulturer samt assimilering (underordning) snarere enn integrering (innordning) av dem som kommer.

Dette er en mennesketype jeg ville kalle autoritær. Det samme vil Gauck. Han mener de likevel ikke bare må tillates å ytre seg, men også lyttes til og snakkes med. Det må de kunne gjøre uten å bli sett på som fiender, kun som meningsmotstandere, av slike som Gauck og meg. Forutsetningen er altså at de holder seg innenfor de nevnte grensene.

Nøyaktig hvor grensene går? Det har selv ikke Gauck svar på: «Om det må vi strides.» Og det gjør «vi» allerede, som kjent.

Stort hjerte, men ...

I Tyskland er det for lengst bred aksept for at den store flyktningbølgen i 2015–2016 var problematisk og ikke kan gjentas. Også Carsten Jensen omtalte denne som en krise i Trondheim, ifølge Adresseavisens referat. Dansken var riktignok mest opptatt av EUs sviktende evne til byrdefordeling, som resulterte i at Sverige og Tyskland ble stående nærmest alene som mottagere.

Da erfaringene i Tyskland ble oppsummert, markerte president Gauck seg med setningen «Unser Herz ist weit, aber unsere möglichkeiten sind endlich» – som kan oversettes til «vi har et stort hjerte, men mulighetene er ikke ubegrensede».

Altså: Det må finnes en balanse mellom solidaritet og egeninteresse. Lett er det ikke, men finnes den, blir det også lettere å finne balansen mellom hva som skal tolereres og ikke tolereres i offentlig debatt.