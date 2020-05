De nye storfylkene, som skulle bli sterke og mektige og overta oppgaver fra staten, er i ferd med å rakne for våre øyne. Det er et av vårens merkeligste eventyr. Bare i løpet av de siste par ukene er to store og viktige ting blitt avfylkifisert.

«Basert på den omfattende dialogen vi har hatt med regionene og med de ulike institusjonene, så har vi kommet frem til at vi ikke går videre med forslag til regionreform på kulturområdet», sa kulturminister Abid Raja til NRK 5. mai.