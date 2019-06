Jeg var 10–12 år. Hun var litt eldre, jeg så opp til henne. Jeg hadde aldri hatt grunn til å tvile på henne. Før nå. Jeg var redd for to ting: helvete og å bli homo. Hun så meg inn i øynene og sa at Jesus kunne kurere homofile.

Det var ingen ondskapsfull person som sa dette, tvert imot. Og jeg er fortsatt sikker på at hun mente oppriktig godt. Det var ikke noe galt i det å være homo, presiserte hun. I alle fall ikke mer galt enn å ha kreft eller fått en smittsom sykdom.