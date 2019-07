Det var utenriksminister Jeremy Hunts siste reelle sjanse til å gjøre noe med Boris Johnsons kjempeforsprang i kampen om å bli ny konservativ partileder. Og Hunt hadde definitivt tatt silkehanskene av under TV-debatten på ITV tirsdag kveld.

Han kom med flere krasse angrep på Johnson og fikk godt frem motstanderens unnvikenhet. Er Johnson for eller imot en ny rullebane på Heathrow? Er han for eller imot høyhastighetsbane til Nord-England? Hva synes han om Trumps behandling av britenes ambassadør til USA? Johnson kunne ikke svare. På ett tidspunkt mumlet han sågar at hele debattformatet, der en konservativ politiker møter en annen, var en dårlig idé.

Men alt i alt vil ikke debatten endre på mye. Johnson leder med et hav blant dem som skal avgjøre dette spørsmålet, de 160.000 konservative partimedlemmene. En måling fra YouGov viser at han kan få så mye som 74 prosent av stemmene. Stemmesedlene er dessuten blitt sent ut for flere dager siden. Mange hadde avgitt stemme allerede før debatten fant sted.

Ut av EU – uansett pris

Det er flere grunner til at Johnson vinner lederkampen. For det første fremstår han som den som er villig til å gå lengst for få gjennomført brexit. Det betyr mer enn noe annet for partimedlemmene.

Under debatten hamret Johnson inn dette budskapet: 31. oktober er en endelig deadline. Har han ikke fått på plass en forbedret avtale med EU innen da, vil han ta Storbritannia ut av EU. Koste hva det koste vil.

Også Hunt er villig til å gå ut uten avtale, men han setter ingen dato for når det skal skje. Han kommer dessuten ikke unna det faktum at han stemte for å bli i EU i 2016, akkurat som statsminister Theresa May. Han ligner for mye på henne.

Mange ser dessuten på Johnson som en mulig redningsmann for partiet. Han er god i møter med velgerne, får folk til å le og er den eneste som kan nedkjempe Nigel Farages brexitparti. Slik situasjonen er nå, står det konservative partiets fremtid som styringsparti på spill. Boris Johnson er en forundringspakke. Det kan gå bra. Det kan gå veldig dårlig, men heldigvis for ham er de fleste villige til å gamble.

Johnsons støttespillere er imidlertid ikke naive. «Alle de sentrale konservative politikerne jeg møter – ministre, parlamentsmedlemmer og spesielt tilhengerne hans – forbereder seg på å bli skuffet eller til og med sveket», skriver Robert Peston, politisk redaktør i ITV.

Stoler ikke på Johnson

Fallhøyden er stor. Trass i Johnsons forsikringer er Storbritannia sannsynligvis fortsatt medlem av EU etter 31. oktober.

For han klarer neppe å forhandle frem en avtale med EU som er vesentlig bedre enn Mays. Alternativet da er å gå ut uten en avtale, men et klart flertall i Parlamentet har vært imot dette frem til nå. Flere av Johnsons egne konservative kolleger har uttalt at de heller vil felle regjeringen enn å stemme for «no deal». En slik situasjon vil sannsynligvis utløse nyvalg. Hvordan det vil ende er det umulig å spå, men Johnson kan potensielt ende opp som den kortest sittende statsministeren i britisk historie.

Hans beste håp er å få på plass en avtale med EU med noen kosmetiske endringer og så jobbe knallhardt for å få den gjennom Parlamentet. Johnson fremstår som en vesentlig bedre selger enn May. Det at han, i motsetning til henne, er en mangeårig EU-skeptiker, kan bidra til at han vinner noen flere over på sitt lag. Kanskje klarer han også å overbevise en håndfull Labour-politikere fra valgkretser med høy EU-motstand om at de er tjent med å stemme for avtalen. Det kan være nok til å få den gjennom.

Men veien dit er lang og full av hindre. Johnson har tråkket i salaten mange ganger før. Denne gangen er det dessverre ikke rom for et eneste feilsteg.