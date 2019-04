Herregud, for en spektakulær sak.

Strømmetjenesten Tidal, som ble født i Oslo som Wimp, endte opp med blant andre Beyoncé og Kanye West som eiere. Tidal skulle bli musikernes strømmetjeneste. Pengene skulle fordeles rettferdig.

Og så slapp DN bomben.

Tidals trømmetall for Beyoncés album Lemonade og Kanye Wests album Life of Pablo var manipulert.

Utsøkt dramaturgi

Opptakten ser omtrent slik ut: Dagens Næringslivs journalister får en harddisk med data fra Tidal. Journalistene ber NTNU analysere dataene og se etter «fraudulent manipulation», altså bedrageri. NTNU skriver en rapport som DN bruker til å legitimere den nå prisbelønte saken Strømmekuppet.

Superkjendiser, store penger, høy musikk og lav moral er ingrediensene i fortellingen. DN henter inn reaksjoner fra bransjen og lar andre si det journalistene ikke sier selv. «Dette er en omvendt Robin Hood-aksjon», sier Larry Bringsjord, styreleder i Fono. «De fortjener å bli saksøkt inn i helvete», sier en dansk musiker og komponist. «Avsløringen har fått store konsekvenser», sier juryens leder Bernt Olufsen da DN-journalistene senere mottar SKUP-prisen for artikkelen «Strømmekuppet».

Det siste stemmer, i alle fall. Ifølge DN har journalistikken deres ført til anmeldelser. Økokrim etterforsker saken. Tidal er ikke siktet for noe, og har heller ikke status som mistenkt. Likevel er saken blitt viet stor oppmerksomhet i både inn- og utland. For slik saken er presentert, ser det ut som om Beyoncé og Kanye West i kraft av å være Tidal-eiere har svindlet til seg penger fra andre artister, og er tatt med buksene nede av Dagens Næringsliv.

Det er langt fra sikkert.

Finnes det et motiv?

«De to superstjernene og deres plateselskaper har fått mer betalt på bekostning av andre artister», skriver DN.

Selv om Beyoncé og Kanye West er inne på eiersiden i Tidal, ville ingen av dem fått ekstra inntekter dersom tallene var manipulert. De gir nemlig ut musikken på hvert sitt plateselskap, henholdsvis Sony og Universal, og i begge tilfeller var en forhåndsavtalt pengesum utbetalt til artistene. Det betyr at ekstrainntektene de manipulerte strømmetallene ville gitt, ville gått til henholdsvis Sony og Universal, ikke direkte til artistene. Tidal ville heller ikke tjent mer penger på manipulasjonen. De får inntektene sine fra abonnementsavgiften, ikke strømminger eller annonser.

Beyoncé og ektefellen Jay-Z har for øvrig en samlet formue på 11 milliarder kroner. Ville de risikert Tidals omdømme, eller sitt eget, for den saks skyld, for det som i denne sammenhengen neppe kan dreie seg om særlig store summer?

Oppblåste tall vil kanskje kunne få betydning for fremtidige avtaler med plateselskaper, konsertarrangører og så videre. Det kan være et motiv, selvsagt, men også det er en spekulasjon.

Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

Finnes det beviser?

NTNU-rapporten sier at dataene er manipulert. Men den sier også at dataene kan være manipulert av noen fra utsiden. Det er altså ikke bevist at Tidal har manipulert tallene. Og når vi først spekulerer i motiver: Når noen tar data fra Tidal og leverer dem til en journalist, kan en jo anta at vedkommende ikke nærer varme følelser for Tidal, og har et motiv for å manipulere dataene (også min spekulasjon).

Tidal sier på sin side at EUs personvernforordning GDPR kom og tok tallene deres (vel beleilig, vil mange bemerke), at tallene nå bare finnes hos DN (som forståelig nok ikke vil dele dem), og at det derfor er umulig for Tidal å analysere dataene og finne ut hva som egentlig har skjedd. Tidal mener – som NTNU – at noen utenfra kan ha gjort det, eller at det kan dreie seg uønskede feil i dataene. Noe kan ha gått galt når filene er blitt endret til et annet format. Mulighetene er mange.

Dette er den største svakheten med DN-saken. Den avdekker ikke juks, simpelthen fordi det ikke finnes beviser på juks. Professor Petter Gottschalk ved BI påpekte det samme i Klassekampen før helgen.

Presseetisk reiser det noen spørsmål. Har DN lagt vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, slik Vær varsom-plakaten krever? Har avisen gått lenger enn det er dekning for? Overskriften kunne like gjerne vært «Tidal-tall inneholder feil – ingen vet hvorfor».

Galt etterlatt inntrykk

For alt jeg vet, kan det etterlatte inntrykket etter DNs dekning stemme. Tidal-ledelsen, Kanye West, Jay-Z, Sony og Universal kan være skurker av verste sort hele gjengen. Kanskje har Beyoncé lurt alle sammen.

Kanskje, kanskje ikke.

Som DN-leser er jeg skuffet over at den tvilen ikke blir synliggjort bedre.