I Arbeiderpartiet har enkelte levd i håpet helt frem til nå. De har drømt om at Jens Stoltenberg skal vende tilbake fra Brussel som en frelser og lede partiet til seier ved stortingsvalget i 2021. Nå er den drømmen død og begravet.

For torsdag ble det klart at Stoltenbergs periode som NATO-sjef blir utvidet for andre gang. Han blir dermed sittende som generalsekretær ut september 2022.

Kun én tidligere NATO-sjef har sittet lenger. Det var nederlandske Joseph Luns, som gikk av i 1984 etter nesten 13 år i sjefsstolen.

Siden den gang er NATO-sjefenes mandatperioder blitt kortet kraftig ned. Forgjengeren Anders Fogh Rasmussen satt i fem år.

For Stoltenberg er det imidlertid gjort et unntak. Fireårsperioden er blitt til åtte år.

Her er de viktigste årsakene til det:

1. Populær hos Erdogan, Merkel og Trump

Stoltenberg er godt likt. Han nyter respekt både i Ankara, Berlin, Paris, London og i Washington.

Uten denne tilliten hos de viktigste medlemslandene hadde ikke nordmannen kunne blitt gjenvalgt to ganger. USAs president Donald Trump, som ikke kommer spesielt godt overens med andre europeiske ledere, har til og med omtalt Stoltenberg som «en venn».

Aftenposten kjenner til at USA var blant landene som tok initiativ til å utvide nordmannens mandat for andre gang.

2. Få gode konkurrenter

Mens tidligere NATO-sjefer gjerne «kun» hadde erfaring på statsrådsnivå, har begge de to siste vært statsministre. Mange mener det gir generalsekretæren større tyngde og gjennomføringskraft.

Utfordringen er at det da er langt færre å velge mellom. Det gjør det ekstra utfordrende når kandidatene må vinne støtte i alle alliansens land for å bli valgt. Enkelte av navnene som har vært oppe til spekulasjon i mediene som potensielle nye NATO-sjefer, har vært helt uspiselige for noen medlemsland. Britenes tidligere statsminister David Cameron, som fikk i stand folkeavstemningen om brexit, er et eksempel på det.

Nederlands statsminister Mark Rutte er blitt trukket frem som en av de beste potensielle kandidatene, men han har selv bedyret at han ikke ønsker å forlate hjemlig politikk. Dessuten kan han også være aktuell for toppjobber i EU. Til høsten skal unionen nemlig velge ny president til både EU-kommisjonen og Det europeiske råd.

3. Uro i NATO

Det transatlantiske samarbeidet er inne i en periode med dype splittelser.

Forholdet mellom USA og Europa er dårligere enn på lenge. Det er uenighet om handelspolitikk, Iran-avtalen, Israel, klima og forsvarspengebruk, for å nevne noe. Samtidig er det gnisninger mellom landene med grense mot Russland og landene i sør knyttet til hva NATO skal bruke tid og krefter på. Videre er Tyrkia en stadig mer krevende alliert, blant annet på grunn av landets tette bånd til Russland.

Paradoksalt nok har dette talt til Stoltenbergs fordel. For i en så turbulent tid er det ekstra viktig å unngå en «feilansettelse». Det kan koste hele alliansen dyrt. Dessuten gjør de vanskelige samarbeidsforholdene at det kan bli mer krevende enn vanlig å oppnå konsensus om en helt ny kandidat.

Slipper kabal og valgkamp

Det har ligget i kortene at Stoltenberg kunne få en ny forlengelse, men tilbudet kom tidligere enn de fleste hadde trodd. Det er et tegn på at mange ønsket å få avklart dette så fort som mulig.

I tillegg til at det bidrar til forutsigbarhet i en turbulent tid, har det noen helt praktiske fordeler. Generalsekretærjobben unngår bli et kort i EUs egen lederkabal til høsten, noe særlig landene utenfor unionen setter pris på.

Dessuten slipper NATO å måtte gå i gang med å finne en ny leder i opptakten til det amerikanske presidentvalget i 2020. Det er det mange som ser fordelene ved.