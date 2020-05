En endring i skiltingen på et offentlig bygg er ikke det viktigste som skjer i verden akkurat nå. Ikke ellers heller, kanskje. Men i dette tilfellet treffer Oslo kommune så klokkerent i bekreftelsen av stereotype forestillinger om byråkratisk dumskap, at det blir vanskelig å la det passere.

Saken har vekket et visst engasjement, for å uttrykke det forsiktig. Det henger nok også sammen med at Bislett stadion ikke er et hvilket som helst bygg i Oslo.