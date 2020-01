Hva skal man kalle bloggeren «Fjordman», som egentlig heter Peder Jensen? Ekstremist er nærliggende, selv om PST bruker det kun om dem som er klare til å bruke vold for å nå sine mål, eller som oppfordrer andre til voldsbruk.

«Fjordman» bruker formuleringer som «islam og de som praktiserer islam må fjernes fullstendig og permanent fra alle vestlige land». Han oppfordrer ikke direkte til vold, men kan alle muslimer fjernes fra Europa uten vold? En slik operasjon ville i det minste ha blitt uhyre krevende, for å si det på moderne statsnorsk.

Sikkert er det at Anders Behring Breivik brukte «Fjordmans» skriverier på konspiratoriske og islamhatende blogger som inspirasjonskilde for massakren i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Det er et faktum Peder Jensen ikke kan løpe fra.

Betyr det at Jensen også har et ansvar, eller medansvar, for Behring Breiviks ugjerninger? Spørsmålet havnet på bordet til Fritt Ords styre i 2013. Jeg var og er blant styrets medlemmer.

Lang prosess i Fritt Ord

Jensen ba den gang om støtte til å skrive bok om saken. Han ville – kort sagt – ikke ta ansvar for volden til en person han aldri hadde møtt. Vitne til vanvidd skulle da også bli bokens tittel.

Fritt Ord støtter 250–300 bøker hvert år. Pengene innebærer ikke støtte til forfatterens budskap. Likevel: Mange som søker, får nei. Skulle vi gi et beløp til Jensen, innebar det å si at bokprosjektet var publiseringsverdig og ønskelig.

Diskusjonen gikk over tre eller fire styremøter, antagelig rekord for en slik sak. Flertallet skiftet flere ganger. Blant annet ble det brukt tid på frykten for at Jensen ville utbrodere sitt islamhat, altså komme med en annen bok enn den han hadde beskrevet i søknaden.

Til slutt ble det likevel enighet om å gi 75.000 kroner. Beløpets størrelse er midt på treet for bokstøtte fra Fritt Ord.

En slags tilsvarsrett

I strid med sedvane ble det laget en pressemelding der styret skisserte argumenter for og mot, men la vekt på at Jensen hadde et behov for å ytre seg i bokform fordi han var «assosiert med det alvorligste massedrap i Norge i fredstid».

Fritt Ord tar etter mitt syn for få kontroversielle beslutninger, men denne var eksplosiv. Også fra folk som sto stiftelsen nært, kom det skarp kritikk mot det de mente var en legitimering av Behring Breiviks store inspirasjonskilde.

Stiftelsen fikk også støtte, for eksempel fra daværende kulturminister Hadia Tajik (Ap), som i en kronikk avviste at Fritt Ord legitimerte Jensens meninger og forsvarte tildelingen.

«Mads» og Peder

Men det er et interessant spørsmål: Legitimerer man en (ytterliggående) person i offentligheten ved å bidra til at én av hans ytringer når ut?

Det er ikke lett å svare blankt nei. Men saken har også en annen side, som jeg kommer til.

Et hopp frem til denne ukens diskusjon om Peder Jensens debattinnlegg i Aftenposten med kritikk av TV-serien 22. juli: Hvorfor hadde NRK ikke tatt kontakt med ham?

NRK

Jensen kjente seg igjen i karakteren «Mads Pettersen», med aliaset «Breidablikk». Jensen har rett. Enhver med et minimum av kjennskap til saken vil koble «Mads» til Peder.

Repetisjon for Jensen

På én måte er dette en repetisjonsøvelse for Jensen. Igjen klistres han til 22. juli. Denne gangen får Aftenposten kritikk for å komme ham til unnsetning, så å si.

Hvor like er de to sakene ellers?

Som beslutningstager hos Fritt Ord, men uten berøring med saken i Aftenposten, er jeg kraftig inhabil.

Når det er sagt, og tross forskjeller sakene imellom, mener jeg at Fritt Ords handlemåte er lettere å forsvare.

Markerte tydelig

Stiftelsen fikk en søknad den måtte ta stilling til. Å avvise den ville selvsagt ha gitt mye mindre kritikk, men likevel.

Aftenpostens debattredaksjon leste Jensens Facebook-post og inviterte ham aktivt inn i avisen. Artikkelen fikk dessuten god plass og (en liten) førstesidehenvisning.

Dette er en forskjell, samtidig som man må presisere at Aftenposten har som rutine å hente inn debattinnlegg, også fra sosiale medier, ikke bare vente på å få dem tilsendt.

Fritt Ord markerte – med pressemeldingen – tydelig at Jensen ikke var en hvilken som helst søker.

«Handler om ubehag»

Aftenposten presenterte Jensen som en ordinær debattant, kun med et «alias Fjordman» etter navnet.

Men som Tajik skrev i den nevnte kronikken fra 2013: «Antagelig handler reaksjonene i kjølvannet av tildelingen også mest om dette ubehaget. Hva gjør han her, Fjordman, plutselig midt iblant oss?»

Faren for å legitimere (styrke) ytterliggående aktører er relevant. Men skal man ha samme isfront uansett tema, budskap og form?

Å forby, stenge ute og kanskje skape martyrer er – etter den empirien jeg kjenner til – heller ingen vinnerstrategi.