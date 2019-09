Det er noe av det den store studien av stortingsvalget for to år siden kan fortelle oss. Den er utført av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for statsvitenskap og ble nylig presentert i boken Velgere og valgkamp.

Studien knekker den gamle myten om den stabile norske velgeren som følger sitt parti i valg etter valg. Og den motsier dem som liker å si at valgkamper egentlig ikke betyr så mye.