Festen i pengebingen

Pengene har fortsatt å flyte oppover under pandemien. De rikeste er nå i en egen global superliga.

29. sep. 2021 16:05 Sist oppdatert 6 minutter siden

Å være millionær er ikke så mye å skryte av lenger. Norges 400 rikeste personer er nå alle milliardærer. Det kunne magasinet Kapital slå fast da de nylig publiserte sin årlige rangering over hvem som har landets feteste formuer.

Dette var for så vidt ingen bombe. De rikeste er blitt markant rikere over hele verden de siste to tiårene.