Et gjensyn med inflasjonsproblemet

Ut fra historiske erfaringer er det lett å forstå hvorfor renten heves i dagens situasjon. Men det er ikke like opplagt hvorfor den var satt så lavt i utgangspunktet.

Det er underlig at Norges Bank satte renten så kraftig ned og ikke raskere har kommet tilbake mot et mer normalt rentenivå, skriver Einar Lie.

Einar Lie Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

8 minutter siden

Norsk økonomi er inne i en kritisk fase. Oppgavene er formidable, enkle løsninger finnes ikke, og resultatene kommer ikke av seg selv.

Setningene over er strengt tatt ikke mine. De er hentet fra avslutningen på Statistisk sentralbyrås Økonomisk Utsyn over 1988. Året er ikke tilfeldig valgt, 1988 er forrige gang byrået målte en like høy inflasjon som det registrerer i disse tider.