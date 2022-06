Det er utrygt og vanskeleg å vere gåande i Oslo. No må politikarane ta eit kraftfullt grep.

Magnhild Sørbotten Leder for Handikapforbundet i Oslo og Oslo-spaltist

20 minutter siden

Elsparkesyklar gjer fortaua utrygge og innskrenkar fridommen for mange gåande inkludert rullestolbrukarar, skriver Magnhild Sørbotten.

Oslo kommune prioriterer elsparkesyklistar fremfor gåande.

Fortau er laga for gåande. Målet er at det skal vere trygt og framkomeleg for dei mjukaste trafikantane. Slik er det ikkje lenger. No er elsparkesyklistar med rask akselerasjon og stor kollisjonsenergi dei nye «mjuke trafikantane».

Få elsparkesyklistar på fortau følger reglane om nedsett fart og avstand til gåande. Faktisk klagar enkelte elsparkesyklistar på at det er gåande som ikkje tar nok omsyn til dei.