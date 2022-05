Kanskje er det ikke verdens beste løsning å sende flyktninger til Rwanda

UDI sendte asylsøkere med innleide fly fra Finnmark til Sør-Norge i 2015.

Men hvilket bedre alternativ har SV å by på?

«Inhumant og meningsløst» kvitterer Sosialistisk Venstreparti til Fremskrittpartiets siste utspill. Har Sylvi Listhaug dratt på ny skrekkturné i Sverige? Nei. Frp vil sende asylsøkere til Rwanda. Akkurat som Danmark og Storbritannia skal gjøre. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er redd for at dette kan bli en trend.

Man kan mene mye om Frps innsalg. I NRK-programmet Politisk Kvarter sa partiets innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg at veldig mange av asylsøkerne som kommer til Norge, er «velferdsmigranter, ikke reelle personer på flukt». Og la til at Frp vil unngå «velferdsmigrantene som bare kommer for å nyte godt av velferdsgodene som vi har i Vesten og spesielt i Norge».