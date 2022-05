MDG har ikke gitt opp distriktene

6. mai 2022 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

Partileder Une Bastholm åpnet MDGs landsmøte på Fornebu fredag.

Miljøpartiet De Grønne skal fenge velgere over hele landet. Det spørs om kjernekraft og EU er riktig medisin.

For ensporede. For krasse. For radikale.

Det var en tabbe å stille ultimatum om stans i oljeleting. I det hele tatt snakket partiet for mye om olje og for lite om alt annet.