Depp og Heard har lykkes i å ødelegge hverandres karrierer

Et dysfunksjonelt forhold er fanget i #metoo og uklarheter.

Avføring i sengen. Gjensidige påstander om vold. Knust glass, smadrede telefoner. Avkuttet finger. Vanvittige tekstmeldinger. Sinnssvake lydopptak. Oppgjøret mellom skuespillerne Amber Heard (36) og Johnny Depp (58) i en rettssal i Virginia har en del.

De var gift mellom 2015 og 2017. Nå saksøker de hverandre for ærekrenkelse. Depp vil ha 50 millioner dollar, fordi hun har fremstilt ham som overgriper. Hun svarer med å kreve 100 millioner, for at han fremstiller henne som løgner og overgriper.