Uroen blant De konservative er en gavepakke til Labour. Klarer Keir Starmer å utnytte den?

Nå nettopp

Kan denne mannen, også kjent som kjedelige Keir, bli statsminister i Storbritannia neste år?

Mens Det konservative partiet lurer på hvem som skal overta roret deres, lurer mange på om Keir Starmer er rett mann for Labour.

Visjonsløs. Robotaktig. Ordene som brukes om Labours leder Keir Starmer, er ikke akkurat flatterende. Karikaturtegnerne i Storbritannia koser seg med å fremstille ham som en pappfigur uten noe karisma. Han har selv måttet kjefte på sine egne, for å be dem om å slutte å omtale ham som kjedelig. Det må sies å være ganske trist for en kommende statsministerkandidat.

Personlighetsmessig kan man ikke komme lenger unna Boris Johnson. Det bør jo ses på som en styrke for Labours partileder, etter all viraken rundt Johnson gjennom de siste årene.