Fetter Anton irriterer

En dæsj av lottostemning må vi likevel tåle når utjevningsmandatene fordeles.

André N. Skjelstad fra Nord-Trøndelag Venstre er kongen av utjevningsmandater.

Nå nettopp

Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Det har vi Norsk Tippings ord for. Tilsvarende må det sies at utjevningsmandatsstortingsrepresentanter ikke er helt som andre stortingsrepresentanter.

For nå har det skjedd noe pussig i gamle Nord-Trøndelag. Igjen. Melkebonden André N. Skjelstad (56) fra Verrastranda, en grend over fjorden fra lottobygda Verdal, har fått økenavnene «utjevningsmandatkongen» og «Stortingets fetter Anton». For fjerde gang er Skjelstad på vei til Stortinget for Venstre, selv om bare et fåtall av velgerne i Nord-Trøndelag vil ha ham der.